Mostra “Mestres dos Saberes” entra em cartaz no Galpão das Artes, em Limoeiro

O Centro Cultural Galpão das Artes, localizado em Limoeiro, recebe a exposição “Mestres dos Saberes”, a partir do próximo sábado (6). Com incentivo do Governo do Estado de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura, a mostra reúne reúne peças de artesanato produzidas por 160 alunos de escolas públicas do interior de Pernambuco, durante oito oficinas com mestres e mestras artesãos pernambucanos. Entre os dias 8 e 12 novembro, a visitação será aberta para os alunos das escolas do município e região. Já o público em geral, poderá prestigiar a programação do dia 16 até o dia 6 de dezembro, das 9h às 18h, de terça a sexta-feira. Aos sábados, das 9h às 13h. A entrada é gratuita. O uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento é obrigatório.

Todas as peças da exposição foram criadas durante as oficinas do projeto “Mestres dos Saberes Artesanato” que, incentivado pelo Funcultura, aconteceram durante os meses de setembro e outubro. Na ocasião, mestres de diferentes partes do estado tiveram a oportunidade de transmitir, de forma prática, todos os conhecimentos sobre a produção de seus trabalhos artesanais para os alunos-aprendizes.

As oficinas foram ministradas por cerca de nove mestres do ligados ao artesanato pernambucano. São eles: mestras Roselis Alves (Limoeiro – Pinturas em Barro), Cida e Neguinha (Belo Jardim – Barro); e pelos Mestres Zuza (Tracunhaém – Barro), Abias (Igarassu – Madeira), Lourenço (Goiana – Cana-brava), Luiz Benício (Buíque – Madeira), Nena (Cabo de Santo Agostinho – Barro), Nado (Olinda – Ocarinas de Barro).

A ideia é que o público tenha a oportunidade de conhecer um retrato vigoroso do artesanato local e regional, com peças criadas a partir de madeira, cerâmica, barro, fibras vegetais, entre outros. A exposição em homenagem aos artesãos destaca tipologias de diferentes, e recebeu a curadoria do produtor cultural, Afonso Oliveira. “O projeto “Mestres dos Saberes” vai além do aprendizado do artesanato, ele possibilita que os jovens se reconheçam no imaginário pernambucano, traduzindo isso para a matéria prima, transformando em arte e afirmando sua cultura perante a sociedade. Os jovens precisam viver a experiência de fazer arte”, diz Oliveira.

Para o coordenador do projeto, o jornalista e produtor cultural Salatiel Cícero, inserir os mestres nos processos educacionais é uma grande conquista do projeto. “Colocar a arte dos mestres do artesanato pernambucano e dos alunos lado a lado, é uma oportunidade de gerar reencontro de saberes e preservação deste legado cultural”, enfatiza.