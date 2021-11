Mostra Mulher de Cinema abre inscrições para mostras competitivas

Estão abertas as inscrições de filmes para a primeira edição da Mostra Mulher de Cinema (MMC) que, com incentivo do Governo do Estado de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura, acontecerá em dezembro, na cidade de Afogados da Ingazeira (Sertão do Pajeú). Podem se inscrever filmes nacionais dirigidos por mulheres cis, trans, travestis e pessoas não binárias, realizados a partir de 2019, entre curtas, médias e longas metragens. Para participar, basta clicar no link forms.gle/dg2qX6p71auCShto7 e preencher o formulário até o próximo domingo (7). Os selecionados serão divulgados até o final de novembro.

A MMC nasce em Afogados da Ingazeira propondo a ampliação e interiorização do debate sobre a participação e a representação da mulher no audiovisual brasileiro. “Estamos muito felizes em dar os primeiros passos a essa iniciativa que tem a produção da Pajeú Filmes e incentivo do edital Microprojeto Cultural”, contam as organizadoras do evento.