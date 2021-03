Motorista com sinais de embriaguez é detido após atropelar e matar adolescente que andava de bicicleta em Nazaré da Mata

O motorista de um carro foi detido, nesta quinta (11), após atropelar e matar um adolescente de 13 anos que estava andando de bicicleta, na BR-408. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), testemunhas relataram que o homem apresentava sinais de embriaguez.

O acidente aconteceu no quilômetro 57 da BR-408, em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, por volta das 18h.

Ainda segundo a PRF, o passageiro do veículo também foi levado para a Delegacia de Nazaré da Mata, com sinais de embriaguez. As capturas do motorista e do outro homem foram efetuadas pela Polícia Militar (PM).

A Polícia Rodoviária Federal informou que quando a equipe chegou ao local do acidente encontrou o corpo do jovem. Fotos enviadas pela corporação mostraram a bicicleta avariada.

A partir de relatos da Guarda Municipal de Nazaré da Mata, a PRF informou que, antes de atropelar o adolescente, o motorista havia atingido um pedestre.

Esse primeiro acidente aconteceu na frente de um bar, em Carpina, também na Zona da Mata Norte. “Ele seguiu pela BR até atingir o adolescente”, disse a PRF, em nota.

A corporação informou, ainda, que a equipe foi informada que a primeira pessoa atingida pelo carro não corre risco de morte.

