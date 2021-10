Mototaxista procurado por suspeita de matar assistente social se entrega à polícia e é preso por feminicídio em Limoeiro

Se entregou à polícia nesta quarta-feira (6) o mototaxista suspeito de matar a facadas a assistente social Vitória Almeida, de 25 anos, em um bar em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco (veja vídeo acima). Ivanildo Manoel da Silva Júnior, de 38 anos, foi preso pelo crime de feminicídio, segundo a Polícia Civil.

Segundo parentes da vítima, ele teria assassinado a jovem por não aceitar a separação. O crime ocorreu no dia 18 de setembro.

A Polícia Civil pediu à Justiça a expedição de um mandado de prisão preventiva, que foi acatado pela Comarca de Limoeiro no dia seguinte ao crime. Desde então, Ivanildo Manoel da Silva Júnior era procurado pelos investigadores.

O crime ocorreu no bairro da Cohab Velha. De acordo com testemunhas, Vitória Almeida se formou recentemente como assistente social. Ela e o ex-companheiro não estavam mais juntos há pouco mais de três meses.

O homem foi preso por volta das 7h desta quarta-feira. Segundo o delegado Humberto Pimentel, responsável pela prisão, o suspeito entrou em contato com a corporação para se entregar.

“Familiares ligaram para a gente e disseram o local em que ele estava. Mesmo livrando o flagrante, nós conseguimos representar pela prisão preventiva dele e, desde então, estávamos em diligências à procura dele. Fizemos buscas nas praias de Catuama e Ponta de Pedra [em Goiana, na Zona da Mata], e no Recife. A nossa inteligência também estava dando apoio”, afirmou o delegado.

Depois de preso, Ivanildo Manoel da Silva Júnior foi levado para o Hospital Regional José Fernandes Salsa, no Centro de Limoeiro, para passar por exame de corpo de delito. Depois, deve ser encaminhado à Penitenciária Doutor Ênio Pessoa Guerra, na mesma cidade.

“Ele trabalhava como mototaxista e, até então, era tido como uma pessoa trabalhadora, mas já respondeu por uma [agressão tipificada pela lei] Maria da Penha [por violência contra a mulher] e foi preso, em uma ocorrência contra a primeira esposa dele”, declarou o delegado.

O delegado informou, ainda, que o homem não tem advogado e, por isso, um defensor público deve ser designado para o caso.

Polícia Civil investiga feminicídio em Limoeiro, no Agreste

Segundo parentes da vítima, Ivanildo era violento e, por isso, a assistente social decidiu se separar. Vitória estava com um primo e dois amigos no bar, quando o agressor chegou.

O tio de Vitória disse que a jovem chegou a mandar mensagens para a mãe, contando que o ex-marido estava no local. Preocupada, a mãe de Vitória pediu que ela voltasse para casa, com medo do que o ex-genro poderia fazer.

Testemunhas disseram que Ivanildo pediu para sentar próximo à vítima, que negou. Quando a mulher estava indo para o carro com um primo e amigos, o homem teria agarrado a jovem e dado facadas.

