Mudanças no Código de Trânsito alteram exames do Detran-PE

Novas questões foram adicionadas ao Banco de Dados do Exame Teórico para Primeira habilitação. A atualização acontece por conta das modificações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ocorridas em abril passado. A mudança também atinge o Simulado Eletrônico de Exame Teórico disponível no site do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), www.detran.pe.gov.br, que foi adequado conforme as novas normas. O Simulado, que pode ser acessado tanto em computadores como em celulares, é uma ferramenta de treinamento, uma vez que contém perguntas similares as que integram o exame teórico.

Com as mudanças no CTB, o Banco de dados recebeu 183 novas questões, outras 162 foram retiradas e 58 quesitos sofreram ajustes. Atualmente, o banco soma cerca de 2 mil questões, material utilizado para a composição das provas teóricas presenciais. Já o Simulado Eletrônico recebeu 20 novas questões e 57 sofreram atualizações. Além das mudanças provocadas pelo CTB, técnicos da Gerência de Produção Pedagógica da Coordenadoria de Educação para o Trânsito do Detran-PE realizam monitoramento sistemático de todo conteúdo para fazer atualizações sempre que necessário.

O simulado de provas teóricas serve como treinamento para candidatos à primeira habilitação, renovação ou reciclagem. Ao acessar o site, o candidato escolhe a opção em que se enquadra. É um instrumento para o usuário avaliar o nível de conhecimento e ficar familiarizado para o exame presencial. O simulado possui 30 quesitos que devem ser preenchidos no prazo máximo de 30 minutos. Finalizado cada quesito, a resposta correta é exibida para que o usuário verifique a quantidade de acertos. As questões giram em torno da legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, cidadania e meio ambiente.