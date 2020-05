Mulher morre vítima do novo coronavírus em Itambé

A cidade de Itambé registrou o primeiro óbito e paciente diagnosticado com o novo coronavírus, na última terça- feira (05). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde a vítima é uma mulher, 82 anos, residente no bairro Maracujá, que estava internada na UTI de um hospital de referência em Recife.

Com esta notificação, o município passa a ter 03 casos confirmados, sendo 01 recuperado, 01 óbito e 01 em isolamento domiciliar.

O boletim epidemiológico aponta ainda que um paciente do sexo masculino foi contabilizado como mais um caso em investigação de Itambé. Ele está internado no Recife, aguardando o resultado do teste realizado.

“Para conter a propagação do Coronavírus, é fundamental que a população cumpra as determinações. Evite aglomerações e, se puder, fique em casa! A prevenção é um papel de todos nós”, orienta a Secretaria Municipal de Saúde.

INICIATIVA- A ala onde funcionava a maternidade está sendo completamente reformada para a implantação de 15 leitos destinados ao atendimento e isolamento de pacientes sintomáticos de Covid-19. Os casos mais graves continuarão sendo encaminhados para os hospitais de referência em Recife. O local em breve será entregue à população e contará com uma equipe capacitada de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e serviços de apoio.