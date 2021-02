Mulher é assassinada em Chã de Alegria

No último domingo (7), uma outra mulher, de 32 anos, foi morta a tiros pelo companheiro no município de Chã de Alegria, na Zona da Mata Norte pernambucana. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 6h e, às 10h, o acusado foi preso em flagrante pelo assassinato.

De acordo com a PM, o agressor, de 27 anos, que não teve o nome revelado, foi levado à Delegacia de Vitória de Santo Antão, também na Zona da Mata.

Feminicídios no estado

Em 2020, os crimes de feminicídio aumentaram 33,3%, na comparação dos meses de janeiro a dezembro do ano anterior, de acordo com a Secretaria de Defesa Social. Os registros saíram de 57 para 76 casos.

Apenas no último mês de dezembro nove mulheres foram mortas em feminicídios, contra cinco do mesmo período de 2019, registrando um aumento de 80%. Os dados de janeiro de 2021 ainda não foram divulgados.

Em Pernambuco, os assassinatos de mulheres, não classificados como feminicídios, passaram de 199 para 237, quando comparados os períodos de janeiro a dezembro dos anos de 2019 e 2020. Isso representou um aumento de 19,1%.

No mês de dezembro, a notificação desse tipo de crime subiu 64,3%, saindo de 14 casos em dezembro de 2019 para 23 casos em dezembro de 2020.

*G1PE