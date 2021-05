Mulher morre após levar choque em celular ligado na tomada em Lagoa do Carro

Uma mulher morreu de choque elétrico ao usar o celular ligado na tomada, em Lagoa do Carro, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A cabeleireira Márcia Soares Silva, de 26 anos, chegou a ser socorrida, mas faleceu quando estava a caminho do hospital. A Polícia Civil investiga o caso, registrado como “morte a esclarecer”.

De acordo com o irmão de Márcia, o pedreiro Antonio Soares da Silva, ela foi encontrada desacordada na cama, em cima do fio do celular que estava carregando em uma extensão elétrica. O caso ocorreu na segunda (24), mas foi divulgado nesta terça (25).

Segundo Antonio, a irmã foi encontrada pelo namorado. “Ela disse que iria tomar banho, falar com ele e que iriam se encontrar, mas não atendeu mais. Quando ele foi até lá, já encontrou ela inconsciente”, contou.

Márcia foi levada para o Hospital Geral de Lagoa do Carro, mas não resistiu e morreu a caminho da unidade. O corpo da cabeleireira foi sepultado nesta terça (25), no Cemitério Municipal José Lopes da Silva, na mesma cidade.

O tenente Werben Monteiro, chefe da Divisão de Ações Preventivas do Corpo de Bombeiros, falou sobre os riscos de usar equipamentos eletrônicos ligados na tomada.

“Aquele equipamento está recebendo corrente elétrica. Então, para carregar celular, computador ou outro equipamento eletrônico, é importante desligar e não manusear esse equipamento. Pode ter um vazamento de corrente elétrica e provocar um choque ou um princípio de incêndio”, destacou.

De acordo com o tenente, é importante sempre supervisionar a rede elétrica. “É importante revisão na rede para evitar sobrecarga no sistema. Outra recomendação é nunca usar acessórios sem serem originais do celular. A prevenção é a melhor vacina e o vetor é a informação”, ressaltou.