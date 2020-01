Mulher morre após ser queimada dentro de casa e moradores de Itaquitinga protestam para pedir prisão de suspeito

Uma mulher de 22 anos morreu na terça-feira (28) com ferimentos causados por um incêndio na casa dela, em Itaquitinga, na Zona da Mata de Pernambuco. Nesta quarta (29), moradores da cidade fizeram um protesto para pedir a prisão do ex-companheiro de Thayslane Beatriz Teixeira da Silva, suspeito de ter ateado fogo na residência da vítima.

De acordo com moradores do município, o ato passou pela delegacia da cidade e pelo Fórum de Itaquitinga para cobrar respostas sobre a investigação. “Não foi acidente, ela foi assassinada. Ele trancou a casa, espalhou gasolina nela e ateou fogo”, afirmou a dona de casa Nirley dos Santos, amiga da vítima.

“A gente pede justiça, nada mais do que isso. Não pode ficar impune mais um caso de feminicídio. Eles [a vítima e o ex] já discutiam há bastante tempo, mas, quando ele viu que ela estava decidida a não querer mais voltar, ele não aceitou e fez o que fez”, disse Nirley.

Além de amigos e familiares da vítima, outras pessoas participaram da manifestação e criticaram os casos de violência contra a mulher que ocorreram no município.

“Há uns cinco anos, um homem bateu em duas meninas. Há uns oito ou nove meses, outro cara matou a mulher e se matou. Eu sou homem e não vou apoiar homem violento, porque eu sou filho de uma mulher, tenho mulher, tenho sobrinha, tenho nora”, disse um morador de Itaquitinga, em entrevista ao NE1 desta quarta-feira (29).

Mulher que morreu após ser queimada em Itaquitinga tinha 22 anos de idade — Foto: Reprodução/TV Globo

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi queimada dentro de casa no dia 13 de janeiro e foi levada ao Hospital da Restauração, no Recife. A jovem foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do setor de Queimados e, por volta das 5h da terça (28), não resistiu aos ferimentos.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife. O velório e enterro estão previstos para ocorrer na tarde desta quarta (29), em Itaquitinga.

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou ter instaurado um inquérito para investigar o caso, que está sob o comando do delegado Aldeci da Silva, do município onde ocorreu a morte.

