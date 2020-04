Mulher morre vítima de COVID-19 em Goiana

Pernambuco confirmou laboratorialmente nesta quarta-feira (08) mais 49 novos casos da Covid-19, elevando para 401 o número de pessoas positivas para o novo coronavírus no Estado. Neste boletim, foram confirmados 12 óbitos pela doença, a maior marca registrada até o momento de um dia para o outro, subindo para 46 o número de mortes registradas no território pernambucano. As mortes – de 5 homens e 7 mulheres com idades que variam entre 38 e 92 anos – ocorreram entre 1º de abril e essa terça-feira (07).

Entre os óbitos em decorrência do COVID-19 está o de uma mulher, 66 anos, moradora do município de Goiana. Ela tinha hipertensão e diabetes. Este é o segundo óbito registrado no município devido o coranavírus. O primeiro caso foi de um homem de 62 anos de idade, no último dia 29 de Março. Ele era diabético.

Dos 401 casos confirmados em Pernambuco, 189 estão em isolamento domiciliar e 134 internados (24 em UTI/UCI e 110 em leito de isolamento). O número de recuperados continua o mesmo: ao todo, 32 pessoas são consideradas curadas da doença. Os casos confirmados estão distribuídos por 27 municípios (Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Igarassu, Moreno, Olinda, Paulista, Recife, São Lourenço da Mata, Vitória de Santo Antão, Bom Jardim, Lagoa do Carro, Paudalho, Passira, Catende, Palmares, Belo Jardim, Caruaru, Cachoeirinha, Salgueiro, Petrolina, Ipubi, Aliança, Goiana, Macaparana e Timbaúba), além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros Estados e países.

Os 12 óbitos confirmados nesta quarta (8) são:

1 – Homem, 76 anos, do Cabo de Santo Agostinho, óbito: 07/04.

2 – Mulher, 62 anos, do Recife, óbito: 04/04. Era hipertensa e diabética.

3 – Mulher, 92 anos, do Recife, óbito: 01/04. Era hipertensa.

4 – Homem, 53 anos, do Recife, óbito: 05/04. Tinha diabetes e doença cardiovascular

crônica.

5 – Homem, 74 anos, de Olinda, óbito: 05/04. Era cardiopata.

6 – Mulher, 62 anos, de Jaboatão dos Guararapes, óbito: 07/04. Era hipertensa.

7 – Mulher, 44 anos, de Camaragibe, óbito: 06/04. Era diabética.

8 – Mulher, 60 anos, de São Lourenço da Mata, óbito: 05/04. Comorbidades

apresentadas: diabetes, doença cardiovascular crônica, obesidade

9 – Mulher, 60 anos, de Olinda, óbito: 07/04.

10 – Homem, 87 anos, Bom Jardim, óbito: 06/04. Era asmático.

11 – Mulher, 66 anos, de Goiana, óbito: 07/04. Tinha hipertensão e diabetes.

12 – Homem, 38 anos, São Lourenço da Mata, óbito: 05/04. Era diabético.

INFLUENZA – Com 15 dias de mobilização dos municípios pernambucanos para vacinar seus idosos (A primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, voltada para imunização de profissionais de saúde e de maiores de 60 anos, começou em 23 de março), Pernambuco já bateu a meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde para os idosos. Até o momento, foram aplicadas 873.093 doses nesse público, o que equivale a um percentual de 91,79% da população do Estado.

Em relação aos trabalhadores da saúde, já foram aplicadas 152.712 doses nesse público, o equivale a 77,54% da meta estabelecida. A primeira fase da Campanha segue até o dia 15 de abril.