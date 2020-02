Mulheres com seios à mostra, em bloco de Olinda, são coibidas pela polícia

Diferente do que está sendo divulgado amplamente através das redes sociais, o Bloco Vacas Profanas, não conseguiu manter a hegemonia e desfilar pelas ruas de Olinda neste carnaval de 2020, após a deputada Clarissa Tércio (PSC-foto), protocolar um pedido junto à Secretaria de Defesa Social (SDS), para que a polícia não somente acompanhasse mas, garantisse a ordem, conduzindo inclusive à delegacia, quem infringisse a Lei no artigo 233.

Os responsáveis pelo bloco, solicitaram para que fossem acompanhados apenas por contingente militar feminino, o que não foi atendido. A Polícia Militar enviou um efetivo misto com homens e mulheres e marcou presença ao local onde estava marcada a concentração, na Praça do Carmo, em Olinda, inclusive atenta a toda a movimentação. As mulheres presentes, estavam vestidas, como em qualquer outro bloco carnavalesco.

A aglomeração começou por volta das 11h da manhã dessa segunda-feira (24), e o objetivo era fazer com que todas as mulheres desfilassem com os seios à mostra, sob a alegação de empoderamento feminino. Nas redes sociais do bloco, surgiram várias críticas acusando os responsáveis do bloco de desorganização, por não informarem se o evento seria ou não realizado, pois a saída foi marcada para as 14h e até as 16h, o bloco continuava no mesmo lugar da concentração e aos poucos foram se dispersando e não houve o desfile pelas ruas com os seios à mostra como foi amplamente divulgado, nos moldes do ano passado.

“Parabenizo a Polícia Militar de Pernambuco, que atendeu a nossa solicitação e compareceu ao evento. Os militares estavam atentos para garantir o cumprimento da Lei”, pontuou a deputada.

Além da solicitação da deputada Clarissa Tércio, o pastor Júnior Tércio, esposo da deputada, também se manifestou através das redes sociais através de um vídeo. Para ele, essa atitude, além de desrespeitar a Lei, também desrespeita a família. “Respeitem a família brasileira, respeitem a família pernambucana, respeitem a família olindense”. Diz um trecho do vídeo. “Deixo um recado as responsáveis pelo bloco e todos os adeptos a esse tipo de prática: Lutem para eleger seus representantes e alterem as leis. Mas, enquanto elas existirem, eu lutarei para que sejam cumpridas”, afirmou a deputada, após a frustração do bloco.

Foto: Alepe