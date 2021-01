Mulheres empreendedoras terão acesso a um curso gratuito de negócios digitais na Mata Norte

A cada dia o número de mulheres empreendendo aumenta no Brasil. Os últimos números divulgados pelo SEBRAE registram a marca de mais de 24 milhões de micro empreendedoras individuais no país.

Com a pandemia esse número cresceu, especialmente no ambiente digital. Nesse sentindo se faz necessária a capacitação das empreendedoras para que elas aprendam a utilizar as ferramentas de marketing digital e ampliarem os seus negócios através da internet.

Nesse contexto, a jornalista e empreendedora digital Noelly Silveira, está promovendo o curso gratuito Só entre guerreiras. Este é o terceiro curso oferecido exclusivamente para mulheres empreendedoras e tem como objetivo fomentar o empreendedorismo feminino na internet.

O evento accontece de 03 a 09 de fevereiro ao vivo pelo Instagram e vai ensinar em 7 dias o passo a passo de como construir um negócio digital de sucesso.

O curso gratuito Só entre guerreiras será transmitido ao vivo através da página da jornalista no Instagram @noellysilveira2. As empreendedoras inscritas receberão além dos conteúdos ao vivo, acesso a um grupo vip no Whats App com materiais complementares do curso e correção das tarefas propostas. A programação conta com aulas sobre liderança, marca pessoal, multi-habilidades empreendedoras, marketing e Instagram para negócios.

Link para inscrição gratuita: https://bit.ly/2LBSAVq

A MENTORA

Noelly Silveira é jornalista e tem especialização em Marketing Digital. Atua há 16 anos no mercado da comunicação e há 5 anos se dedica ao trabalho com mulheres empreendedoras. Esse trabalho nasceu da sua experiência como Agente de Desenvolvimento Local do SEBRAE, na sua cidade, Condado, Zona da Mata Norte pernambucana. A jornalista já realizou vários eventos gratuitos para esse público, todos com foco em divulgação de negócios através das redes sociais. Esta será a terceira turma formada pela mentora que acredita na força das mulheres no empreendedorismo digital.