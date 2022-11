Mulheres repentistas do Sertão pernambucano estreiam em festival de literatura internacional, no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, dia 23, um grupo formado por oito jovens repentistas, moradoras de áreas rurais, de cinco cidades do Sertão do Pajeú, em Pernambuco, embarcam, rumo à 20ª edição da tradicional Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que acontece no Rio de Janeiro. Esta é a primeira vez que o projeto “Mulheres de Repente”, composto pelas glosadora e idealizadora do grupo, Luna Vitrolira (Tracunhaém); juntamente com as poetisas Elenilda Amaral, 35, (Afogados da Ingazeira); Francisca Araújo, 27,(Iguaracy); Milene Augusto, 20, (Solidão); e Thaynnara Queiróz, 30, (Afogados da Ingazeira); e Dayane Rocha, 26 (Brejinho de Tabira); participam do evento. Também reforçam o time, as produtoras do projeto, da cidade do Recife, Taciana Enes, 41, e Vick Vitoria, 61.

Durante os dias 25, 26 e 27, as jovens realizam apresentação da Mesa de Glosas – uma das importantes modalidades poéticas da tradição do improviso que representa a riqueza e a diversidade do sistema literário popular nordestino, presente, principalmente, na identidade cultural das cidades da região do Sertão do Pajeú, interior de Pernambuco. A proposta da atividade é transmitir, para os participantes da FLIP, uma vivência imersiva e prática da cultura literária pernambucana, como construção de poesias e versos a partir do olhar para fatos, experiências e vivências do dia a dia das mulheres. O espaço também tem como objetivo contribuir para o incentivo ao intercâmbio cultural entre artistas do Nordeste e do Sul do Brasil.

“Quando pensamos no universo da literatura popular e, mais especificamente o Repente, durante muito tempo, foi reproduzido o discurso de que não existiam mulheres improvisadoras, cantadoras e glosadoras. Porém, o que se sabe é que, nós, nordestinas, sempre lutamos por sair dessa invisibilidade. Isso foi um comportamento criado por homens machistas, que violavam o poder que nós, mulheres, sempre tivemos de ser poetas e glosadoras. Agora, chegou a hora de mostrar nossa liderança, força e arte, para além das questões de gênero. É preciso reconhecer o talento de todas nós, mulheres de raça, talento, coragem e donas de si, sobretudo de nossas palavras que ecoam o mundo. Queremos ser porta-voz do amor, do carinho, da solidariedade e, principalmente, da justiça social”, relata a idealizadora do grupo, multiartista e responsável por mediar a Mesa de Glosas, na Flip, Luna Vitrolira.

Além da Mesa de Glosas, as meninas do projeto “Mulheres de Repente” comandam o workshop: “Glosa: nuances da oralidade e da escrita”, cuja ideia é repassar conhecimentos sobre os processos criativos e cognitivos para criação de versos, como técnica, métrica, escrita, memorização, agilidade, repertório, e questões de gênero que trazem para luz debates importantes sobre as mudanças na modalidade a partir do protagonismo feminino. Ao todo, serão 4 horas-aulas, com direito a certificado de participação.

“Dada a importância desse gênero para literatura oral, identidade poética pernambucana e, também, para a cena artística nacional, o projeto se apresenta como uma prática de resistência, manutenção e valorização da memória cultural e poética do sertão do Pajeú. Queremos ser cada vez mais reconhecidas e valorizadas no País”, finaliza Luna Vitrolira.

O projeto “Mulheres de Repente” iniciou em 2018. De lá para cá, já percorreu eventos espalhados por todo o Brasil, como a Balada Literária (São Paulo), realizada no Centro Cultura Grajaú (SP); Festipoa Literária (Rio Grande do Sul), Festival de Inverno de Garanhuns (Pernambuco); Museu de Arte moderna de Salvador (Bahia); Pré – Balada Literária em Teresina (Piauí); Festa Literária das Periferias – FLUP (Rio de Janeiro), entre outros espaços e festivais locais e regionais.

Ainda dentro da agenda de trabalhos, com vistas para 2023, o projeto “Mulheres de Repente”, vai lançar um documentário. A obra, inédita, é pautada em um roteiro que chama atenção para o papel das mulheres dentro da cultura popular na construção de repentes e poesias.

A participação do projeto “Mulheres de Repente”, na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), conta com apoio do Serviço Social do Comércio ( Sesc), e incentivo do Governo de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura.