Município de Aliança comemora 94 anos de Emancipação política

O município de Aliança, localizado na Mata Norte, estará comemorando 94 anos de emancipação política e também os festejos alusivos a sua padroeira, Nossa senhora das Dores.

Serão seis dias de festa. Na programação artística estão previstos os shows de Conde Só Brega, Sâmya Maia, Taty Girl, Cavaleiros do Forró, Raphaela Santos e Priscila Senna. Além das apresentações culturais com os grupos Ciranda Raízes da Mata Norte- Mestre Anderson, emboladores, Ciranda 15 de Agosto e o Cavalo Marinho Boi Pintado.

A festa inicia amanhã (10), com um culto de ação de graças, a partir das 19hs.

No próximo domingo, 11 de Setembro, é o aniversário do município de Aliança. Para animar a festa se apresentam, no Pátio de Eventos, – Taty Girl e Conde Só Brega.

Destaque na programação para o próximo dia 15 de Setembro, dia da padroeira Nossa Senhora das Dores. Haverá show religioso, com Hamilton da Comunidade Boa Nova, após a tradicional procissão e missa, na Praça da Matriz.

A cidade– O povoamento do município de Aliança começou no século passado, com a presença de uma família muito unida, tendo como representantes três irmãos. Com tendências progressistas e por iniciativa própria, fundaram no lugarejo, a primeira capela de taipa, marcando assim a intensificação do desenvolvimento da localidade, atraindo consequentemente, pessoas da vizinhança. Com a vinda em 1862 de Frei Caetano, da Ordem dos Capuchinhos, com a finalidade de fazer missões e desenvolver outras atividades da igreja, o religioso encontrou da parte dos habitantes locais, acentuado espírito de solidariedade, inclusive a ajuda pessoal com trabalhos, na restauração da casa de orações. A população conquistou a simpatia do missionário que entusiasmado, não poupou elogios e num sermão declarou – “isso aqui é uma aliança”, sugerindo por último, que a localidade deveria ter o nome de aliança. Daí a denominação que tomou o povoado, a vila e a cidade, conservada até hoje pela tradição.