Município de Orobó sedia mais uma edição da Consciência Evangélica, com a participação especial da cantora Lauriete

O município de Orobó, agreste setentrional de Pernambuco, sedia no próximo dia 31 de outubro, mais uma edição da Consciência Evangélica. A iniciativa é realizada pela Associação Consciência Evangélica, união de igrejas, pastores e membros evangélicos da cidade. O evento tem início ás 16hs com a concentração da Marcha para Jesus, no bairro de Manoel de Aprígio. E segue com Grande Cruzada Evangelística na quadra de Eventos de Orobó, com a participação do Ministério de Louvor Renascer, e pregação da palavra de Deus com o Pastor Fernando Silva, a partir das 18hs.

E para finalizar o evento, os presentes poderão prestigiar um momento de louvor e adoração com a participação da cantora gospel Lauriete e Banda. Felício Oliveira, coordenador da iniciativa conta como surgiu à ação. “A Consciência Evangélica surgiu em 2017, através de um Projeto de Lei, instituindo em Orobó uma data comemorativa para consciência evangélica, foi determinado o dia 31 de outubro. De lá pra cá, todas as igrejas evangélicas que fazem parte do município se uniram em prol dessa iniciativa. E a Prefeitura de Orobó é sempre um dos principais patrocinadores do evento, assim como outras empresas e comércios tem nos apoiado. Agradecemos também aos amigos que nos dão força na divulgação” comentou Felício.

Nos anos de 2020 e 2021 o evento não pôde ser realizado, por causa da pandemia do Covid-19, mas os organizadores do projeto continuaram trabalhando em prol das pessoas em vulnerabilidade social. “Em 2020 criamos o projeto Consciência Solidária, onde arrecadamos cestas básicas e distribuímos as pessoas que se encontravam em vulnerabilidade social. Íamos às suas casas, entregávamos alimentos. Em 2021 realizamos um evento privado”, ressaltou Felício Oliveira.

Com grande expectativa para o evento desse ano, Felício Oliveira, convida a todos para participarem da iniciativa. “Traga toda sua família, forme sua caravana e vamos juntos render graças ao nome de Jesus”, finalizou o irmão Felício.