Município do Condado completa 58 anos de emancipação política

O município do Condado, localizado na Zona da Mata Norte de Pernambuco, comemorou na última quarta-feira (11), 58 anos de Emancipação Política.

Devido a pandemia, não foram feitas as tradições comemorações de anos anteriores e a Prefeitura realizou o hasteamento dos pavilhões e missa solene.

Ainda foi entregue o calçamento de mais uma rua, além da base do Samu que será entregue durante a tarde.

O atual prefeito Antônio Cassiano (Republicanos) parabenizou a cidade e falou do orgulho de poder gerir o município.

“É com muita alegria que eu parabenizo essa cidade maravilhosa, do qual eu me orgulho muito em ser prefeito e lutar para trazer recursos e conquistas para esse povo incrível que só Condado tem”, afirmou Cassiano.

História