Municípios de Goiana e Lagoa de Itaenga recebem insumos para primeira etapa de vacinação contra a Covid19

Ainda hoje (19), os municípios pernambucanos terão acesso às doses da vacina CoronaVac, que chegaram ontem ao Estado.

As 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres) serão responsáveis por receber os lotes encaminhados pela Secretaria Estadual de Saúde, e cada município fará a retirada do quantitativo correspondente. Outros detalhes operacionais não foram divulgados a fim de prezar pela segurança durante a logística.

A XII GERES, situada em Goiana, atende aos municípios de Goiana, Aliança, Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Macaparana, São Vicente Ferrer, Timbaúba.

A II GERES, localizada em Limoeiro, atende 20 municípios, entre eles Buenos Aires, Carpina, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Limoeiro, Nazaré da Mata, Paudalho, Tracunhaém e Vicência.

A cidade de Goiana, recebeu 11.448 seringas e agulhas que serão utilizadas na primeira e segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. A expectativa é para a chegada das primeiras doses para iniciar a imunização pelos grupos prioritários.

A cidade de Lagoa de Itaenga também recebeu a primeira parte dos insumos para a campanha municipal de vacinação. O anúncio foi realizado pela secretaria Municipal de Saúde. O município dispõe de 3.067 mil seringas e agulhas que serão essenciais para começar a primeira etapa da vacinação que vai contemplar os trabalhadores da área de saúde que estão na linha de frente no combate a doença. O plano municipal de vacinação seguirá as determinações do Ministério da Saúde.

O aumento das notificações da COVID 19 preocupa pelo aumento dos casos nas últimas semanas. O município de Lagoa do Carro, por exemplo, atingiu o seu maior pico de novos casas durante um mês. Segundo a secretaria de Saúde, em uma semana foram confirmados 13 novos casos. Situação semelhante é registrada em outras localidades da Mata Norte.