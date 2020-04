Municípios que integram o COMANAS recebem recursos para aquisição de cestas básicas que serão distribuídas as famílias em situação de vulnerabilidade social

O Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, pactuou junto à Comissão Intergestora Bipartite (CIB), um co-financiamento na área social, no tocante a Benefícios Eventuais (BE) para aquisição de cestas básicas. Com a medida os municípios receberam, no último dia 07 de abril, recursos para aquisição das mesmas.

A iniciativa vai atender as famílias que se enquadram no estado de calamidade e emergência e que estão cadastradas no CadÚnico. Para isso deverá ser levado em consideração a atual situação da pandemia do novo coronavírus, na qual famílias estão desassistidas e que precisam ter o olhar diferenciado.

Os municípios que compreendem o território de atuação do Consórcio dos Municípios da Mata Norte e Agreste Setentrional de Pernambuco (COMANAS) foram contemplados com o recurso para a aquisição das cestas básicas. Um total de 20 municípios de Pequeno Porte I e II receberam um valor individual de R$6.000,00. Integram essa lista: Aliança, Buenos Aires, Camutanga, Casinhas, Chã de Alegria, Condado, Feira Nova, Ferreiros, Glória do Goitá, Itambé, Itaquitinga, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Machados, Nazaré da Mata, Passira, Salgadinho, São Vicente Ferrer, Tracunhaém e Vicência.

Outros cinco municípios Médio Porte receberam a quantia de R$12.000,00. Estão neste grupo: Carpina, Goiana, Limoeiro, Paudalho e Timbáuba. O município de São Lourenço da Mata se enquadra como de Grande Porte e recebeu o valor de R$16.000,00

O co-financiamento tem vigência de Abril a Dezembro 2020. O COMANAS informou ainda que auanto a esta ação os municípios estão alocando recursos como contra partida para ampliar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social.