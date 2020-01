Municípios terão mais de R$ 40 milhões para saúde e infraestrutura

Os ministérios da Saúde e da Infraestrutura destinarão mais de R$ 40 milhões para municípios pernambucanos. As emendas foram solicitadas pelo deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos).

Os mais de R$ 35 milhões destinados à saúde serão distribuídos para trinta e cinco municípios pernambucanos. O dinheiro será utilizado para aquisição de equipamentos e materiais hospitalares e chegará através do Piso de Atenção Básica (PAB) e de Média e Alta Complexidade (MAC).

Outros R$ 5 milhões serão gastos com obras de infraestrutura e apoio ao desenvolvimento do campo, através de serviços como pavimentação, perfuração de poços, entre outros. “Não tenho dúvida de que os recursos vão auxiliar e melhorar os serviços prestados à população. Estamos dialogando e trabalhando muito, ao lado de prefeitos e vice-prefeitos, para ajudar os municípios de Pernambuco. Sou um municipalista convicto e vou continuar defendendo o fortalecimento das cidades do Estado”, afirmou o deputado federal, Silvio Costa Filho.

Entre as cidades beneficiadas estão os municípios de: Agrestina, Belém de Maria, Betânia, Belo Jardim, Brejo da Madre de Deus, Caetés, Camaragibe, Cachoeirinha, Capoeiras, Garanhuns, Maraial, Sairé, São João, Santa Cruz da Baixa Verde, Terezinha, entre outros.

Fonte: Diário de Pernambuco

Foto: Reprodução