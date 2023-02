Museu do Mamulengo de Glória do Goitá inicia a elaboração do seu Plano Museológico

O projeto “Elaboração do plano museológico do Museu do Mamulengo”, idealizado e coordenado pelo Museólogo e Antropólogo Gilvanildo Ferreira, deu início aos trabalhos no último dia 31 de janeiro e contou com a presença de artistas, pesquisadores, autoridades municipais, estaduais e equipe geral do projeto. Foi apresentado, na oportunidade, as diversas ações que o projeto desenvolverá durante o ano de 2023, com o objetivo maior de elaborar o primeiro plano museológico em museus do interior do estado de Pernambuco.

O plano prevê 12 programas (áreas de trabalho e funções do museu) elaborados com a colaboração ativa dos que fazem a instituição, dos associados e de outros atores importantes para o cenário local do mamulengo, detentores dos saberes e práticas da manifestação. Para Gilvanildo Ferreira, o lançamento do projeto “superou todas as expectativas. A diversidade de atores presentes corrobora com o que, enquanto gestor cultural, acredito e trabalho para que seja possível realizar no Museu. Este plano museológico será feito de forma colaborativa: brincantes do Mamulengo, pesquisadores, poder público e demais colaboradores”.

A elaboração será disposta em três fases: 1) I – Diagnóstico situacional (contexto atual, planejamento estratégico); II – Necessidades para o futuro (contexto ideal, planejamento tático ou programas); III- Soluções exequíveis (planejamento operacional ou projetos). É por meio deste planejamento institucional que será possível definir as prioridades, metas, ações, estratégias, indicadores e sinalizar os caminhos imperativos para a plena gestão, além de acompanhar as atividades e avaliar a execução dos objetivos estabelecidos.

Para Gilvanildo, “o comprometimento da equipe do projeto, a participação popular, o acompanhamento dos órgãos de salvaguarda do patrimônio cultural e o protagonismo dos integrantes da Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá, oportunizarão que o primeiro plano museológico de um museu do interior do estado seja, além de tudo, um grande fomento para que outras instituições se planejem estrategicamente.

FICHA TÉCNICA DO PROJETO:

Coordenador Geral: Gilvanildo Ferreira.

Ações Museológicas: Polly Cavalcanti.

Comunicação: Pablo Dantas.

Pesquisa: Edjane Ferreira (Mestra Titinha).

Produção Executiva: Marisa Rodrigues.

Cientista da Informação: Elinildo Marinho.

Oficineiros: Elinildo Marinho; Jacilene Félix e Stefani Leite; Mestre Bila e Mestre Bel.

Design Gráfico: Juliana Freitas Zzui Ferreira.