Museu do Mamulengo promove segunda edição do Presépio de Mamulengo, em Glória do Goitá

O Museu do Mamulengo de Glória do Goitá publicou a sua programação de natal. A programação é gratuita e contempla brincadeira, oficina e palestra. Além do Presépio de Mamulengo, o Museu está realizando a campanha do Natal Solidário. Os participantes podem doar roupas, brinquedos e alimentos.

O Presépio de Mamulengo – ANO II começa, hoje (07), com a inauguração do presépio e apresentação do Mamulengo Risadinha, a partir das 18h.

Confira a programação completa:

16/12 – 9h às 12h.

Oficina de Mamulengo (Projeto Mulheres Mamulengueiras).

16/12 – 15h.

Apresentação do LiterAtos/Trupe Coralinos: “Meu nome é Goitá”.

22/12 – 15h.

Apresentação do Mamulengo Nova Geração (Projeto Mulheres Mamulengueiras) e Entrega do Prêmio Mamulengando Pernambuco.

29/12 – 15h.

Palestra sobre a Lei Paulo Gustavo, com Pablo Dantas.

07/01 – 18h.

Encerramento: apresentação do Mamulengo Nova Geração e queima da lapinha.

A realização é do Museu do Mamulengo e Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá, com o apoio da Prefeitura de Glória do Goitá e Secretaria de Cultura.