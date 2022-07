Museu do Maracatu Maurício Pereira da Silva é fundado em Glória do Goitá

Consta, no portal do Iphan, que o Maracatu de Baque Solto é uma expressão cultural também conhecida por maracatu de orquestra, maracatu de trombone, maracatu de baque singelo ou maracatu rural. Brincadeira popular que ocorre durante as comemorações do Carnaval e no período da Páscoa, tem como personagem central o Caboclo de Lança e compõe-se por dança, música e poesia, e está associado ao ciclo canavieiro da Zona da Mata Norte de Pernambuco, especialmente, e às áreas sob sua influência cultural. Também ocorrem apresentações na Região Metropolitana do Recife e outras localidades. De seu movimento coreográfico surge uma dança que evoca o combate, e ao mesmo tempo relembra os movimentos dos trabalhadores nos canaviais.

A cidade de Glória do Goitá, apesar de ser a Capital Estadual do Mamulengo, é também uma grande referência na tradição do Maracatu de Baque Solto. São nove grupos atuantes e com larga experiência. Entre eles e com grande destaque, mesmo sendo um grupo novo, temos o Maracatu de Baque Solto Gavião da Mata. Foi fundado em 06 de fevereiro de 2006, por um grupo de amigos, entre eles: Maurício Pereira, Zezinho Thomas e Sebastião Chiquito. Nesses 16 anos de carreira, o Maracatu Gavião da Mata exerceu forte influência na sua comunidade, promovendo diversos encontros, festas e celebrações; recebendo prêmios importantes, entre eles, o 3º lugar na categoria do grupo especial no concurso do Estado de Pernambuco.

Nesse contexto, surge a vontade de criar um espaço para cuidar desta memória e transmitir saber. Foi quando a diretoria do Maracatu Gavião da Mata buscou a colaboração da diretoria da Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá. Esta associação administra o Museu do Mamulengo de Glória do Goitá e tem 19 anos de atuação. O museólogo desta instiuição, Gilvanildo Ferreira, prestou, então, um assessoramento técnico para a criação do Museu do Maracatu Maurício Pereira da Silva.

Segundo Gilvanildo, “o Museu objetiva musealizar (salvaguardar, pesquisa e comunicar) os aspectos materiais e imateriais através da formação, identificação, organização e difusão do acervo museológico doado pelos integrantes do Maracatu Gavião da Mata de Glória do Goitá – instituição gestora do Museu; além dos saberes, técnicas e práticas que envolvem os detentores e a brincadeira do maracatu”.

O Museu foi fundado no dia 11 de julho de 2022. Por motivos maiores, a solenidade foi feita no dia 16 de julho e contou com a comunidade do Bairro de Santa Rita, integrantes do Museu do Mamulengo e da Prefeitura Municipal de Glória do Goitá. Foi uma noite memorável, visto que também contou com a presença da família de Maurício Pereira, fundador e primeiro presidente do Maracatu Gavião da Mata. O seu filho, Luiz Pereira, e seu irmão, Maurílio da Silva, fizeram um discurso emocionante, apontando para a importância da criação do Museu do Maracatu.

Ainda segundo o Museólogo, Gilvanildo Ferreira, “o Museu do Maracatu Maurício Pereira da Silva irá garantir a preservação dos aspectos sociais e materiais do Maracatu Gavião da Mata e de seu fundador, sua organização comunitária e a democratização e valorização dos saberes da cultura popular ao público em geral”. Por fim, se faz necessário enfatizar que Glória do Goitá é um destaque na produção cultural no Estado de Pernambuco, com grande e relevante expressão da Cultura Popular. Agora, a cidade conta com três museus: Museu do Mamulengo @museudomamulengo, Museu do Cavalo Marinho (@mestrezedebibi) e Museu do Maracatu (@museudomaracatu).