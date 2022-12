Museu do Trem participa de encontro da Rede Latino-Americana de Museus Ferroviários

Equipamento cultural gerenciado pela Secult-PE/Fundarpe, o Museu do Trem do Recife integra a programação do Encontro de Sócios Estratégicos da Rede Latino-Americana de Museus Ferroviários, que acontece virtualmente nesta quinta e sexta-feira (1º e 2 de dezembro), a partir das 12h. A participação da instituição museológica pernambucana veio a partir de convite do Museu do Trem de São Leopoldo (RS), que é um dos sócios estratégicos da rede e é parceiro do Museu do Trem do Recife, no Coletivo de Museus Ferroviários Brasileiros.

O evento contará com representantes do Brasil, Argentina, Bolívia, Cuba, México, Peru e Uruguai. Direcionado às equipes dos museus ferroviários envolvidos, o evento tem como proposta aproximar os espaços museais destinados à preservação do patrimônio ferroviário latino-americano, estabelecendo a troca de experiências e permitindo que as instituições possam se conhecer melhor, bem como os acervos guardados por cada espaço e quais projetos estão sendo desenvolvidos por cada museu.

A apresentação do Museu do Trem do Recife será nesta quinta-feira (1º), às 13h, logo após a abertura proferida por Teresa Márquez Martínez, diretora do Centro Nacional de Preservação do Patrimônio Cultural Ferroviário do México. A instituição pernambucana será representada pelo historiador André Cardoso, coordenador de Ação Educativa do equipamento cultural. Veja a programação completa abaixo:

“As atividades do encontro integram o planejamento da Rede Latino-Americana de Museus Ferroviários para seu lançamento oficial no próximo ano, que demandará a elaboração de um documento norteador que irá balizar a relação entre as instituições participantes e seus respectivos países”, diz Cardoso sobre o objetivo do evento.

50 ANOS – A Estação Central Capiba foi inaugurada no final de 2014, e abriga o Museu do Trem, que é considerado um dos primeiros do Brasil. Tendo Gilberto Freyre como paraninfo, o Museu do Trem foi inaugurado em 25 de outubro 1972. Atualmente, o equipamento está passando por uma obra de reforma e revitalização dos espaços. A intenção é que os serviços sejam concluídos até o final de 2022, ano em que o Museu do Trem celebra 50 anos.