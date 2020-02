Na volta Alepe expressa compromisso com democracia e justiça social

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) retornou às atividades nesta segunda (3), reforçando o compromisso com a democracia e a construção de uma sociedade próspera e justa, com oportunidades para todos. Para isso, conforme discurso lido pela 1ª vice-presidente da Casa, deputada Simone Santana (PSB), a instituição irá buscar, cada vez mais, aproximar-se do povo pernambucano por meio de ações e projetos. Como determina a Constituição, o governador Paulo Câmara encaminhou mensagem defendendo um Estado sustentável nos planos econômico, social e ambiental, e agradeceu à Alepe pela consolidação dessa iniciativa.

A primeira Reunião Plenária de 2020 marcou o recomeço dos trabalhos legislativos da 19ª Legislatura, com a retomada de debates nas Comissões Técnicas, análise de projetos e aprovação de leis. O presidente da Alepe, deputado Eriberto Medeiros (PP), abriu a sessão, mas precisou se ausentar para acompanhar a posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Para garantir o desenvolvimento social e econômico do Estado, Simone Santana reforçou a importância do diálogo com os demais Poderes, entes federativos, instituições republicanas e, principalmente, com a sociedade. “Não há estado de bem-estar social duradouro e sustentável sem uma atividade econômica dinâmica. Da mesma forma, de nada adianta uma enorme geração de riqueza sem uma justa distribuição de renda e com uma desigualdade social absurda e abissal”, agregou.

Como prioridades para 2020, a parlamentar destacou o estímulo a um ambiente de negócios atrativo, capaz de captar investimentos, gerar emprego e renda e estimular o empreendedorismo. Afirmou, ainda, que a pauta da Alepe deve privilegiar a interiorização do desenvolvimento, a melhoria da rede pública de ensino, a continuidade da redução dos índices de violência e a busca por soluções para problemas hídricos, sanitários, ambientais e de saúde.

De acordo com a socialista, o fortalecimento do Poder Legislativo precisa ocorrer conjuntamente com a ampliação da participação da sociedade. Esse propósito vai nortear ações como a interiorização do sinal da TV Alepe e a intensificação do Alepe nos Municípios, iniciativa realizada em escolas por meio de parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Projetos sociais como o Alepe Cuida, que presta atendimento médico a jovens em situação de liberdade assistida, e o Alepe Acolhe, que oferece estágio remunerado a adolescentes que esperam por adoção, também serão intensificados.

Simone Santana reforçou o compromisso da Mesa Diretora em conduzir as atividades legislativas de forma democrática, respeitando as bancadas de Governo e de Oposição, assim como as diferenças políticas e ideológicas. Ela pediu, ainda, o apoio dos colegas e dos servidores para a implantação do Plano Estratégico da Assembleia para o período 2020-2035. “As nossas expectativas são grandes, mas a capacidade e o comprometimento dos parlamentares desta Casa com o povo pernambucano são ainda maiores. Temos absoluta convicção de que iremos alcançá-las, ao mesmo tempo em que seguiremos destinando um olhar especial para a população mais carente e vulnerável de nosso Estado”, assinalou.

