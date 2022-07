MANOEL NUNES DA COSTA -Zootecnista-

Integrante do grupo REFLORESTANDO CARPINA

Sobre o tema

A nanotecnologia pode ser considerada como um conjunto de atividades ou mecanismos que

ocorrem em uma escala extremamente pequena, mas que tenham implicações no mundo real.

Esses mecanismos estão além da percepção dos olhos humanos e operam em uma escala

chamada NANOMÉTRICA (um nanômetro é a bilionésima parte de um metro), ou seja, é o

mesmo que afirmarmos que ao pegarmos um metro podemos dividi-lo em um bilhão de

minúsculas partes. Entre tantas inovações convergentes, a nanociência e a nanotecnologia

entram nessa longa aventura como uma alternativa para o estudo dos fenômenos e

manipulação de materiais na escala atômica, molecular e macromolecular, quando as

propriedades diferem significativamente daquelas rotineiramente conhecidas sem o auxílio de

equipamentos como por exemplo, microscópios.

Definição

A nanotecnologia busca a preparação, estudo do comportamento e exploração das

propriedades dos materiais em escala nanométrica , em geral, escala inferior a 100 nm

(nanômetros).

Entendendo o tamanho

Quando se fala de nanotecnologia, a primeira coisa a fazer é mudar a escala com a qual se vê o

mundo. Não se trata somente de mudar a forma como os olhos veem as coisas. O que deve ser

feito é mudar a maneira como o cérebro pensa. Assim, essa é a melhor forma de entrar no

pequeno grande mundo da nanotecnologia.

Nanotecnologia no Brasil

No contexto mundial os Estados Unidos são sem dúvida o líder em pesquisa em nanotecnologia.

No Brasil temos uma série de universidades, institutos e grupos de pesquisa atuando em

aspectos da nanotecnologia. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária EMBRAPA

instrumentação, foi uma das instituições pioneiras em pesquisas de nanotecnologia voltada ao

agronegócio na América do Sul. Com as atividades iniciadas em 1996, realizou trabalhos iniciais

que estabeleceram a base para o desenvolvimento de uma série de sensores, compósitos e

filmes finos. A partir de então a unidade de São Carlos tem qualificado e formado pesquisadores

na área, contando hoje com um grupo de excelência apto para acompanhar e promover avanços

do conhecimento sobre o tema.

A Embrapa instrumentação obteve resultado inédito na nanotecnologia voltada ao agronegócio

ao desenvolver um sistema sensor, conhecido como LÍNGUA ELETRÔNICA, pelo qual camadas

de macromoléculas produzidas com controle nanométrico, apresentam altíssima área

superficial e permitem uma sensibilidade que pode chegar a 1000 vezes mais ao de uma língua

humana. Trabalhos em andamento demonstram o potencial da língua eletrônica na

caracterização de cafés, sucos, leite, vinho e água.



NANOTECNOLOGIA NA AGRICULTURA

Assim como nas demais áreas de conhecimento, a nanotecnologia é de extrema importância

não apenas para o agronegócio, mas para todos de um modo geral. Ela poderá gerar uma

melhora de qualidade associado ao monitoramento e redução de DANOS AMBIENTAL.

Beneficiará o emprego da Agricultura de Precisão, a rastreabilidade dos produtos, a certificação,

a produção de biocombustíveis, a indústria de insumos (fertilizantes, pesticidas) e de

medicamentos para uso veterinário, a indústria de alimentos, assim como vários outros setores

vinculados à agroindústria serão contemplados pelos avanços da nanotecnologia.

O objetivo da nanotecnologia no segmento agrícola é aprimorar essa intervenção humana,

através do uso de dispositivos sensores, elevando o controle sobre os eventos e facilitando a

tomada de decisões para obtenção de uma melhor rastreabilidade, produtividade, e qualidade.

Temos como exemplo, a Agricultura de Precisão, que consegue hoje agregar e adaptar

tecnologias avançadas para melhorar a eficiência da produção.

Fonte pesquisada: embrapa.br