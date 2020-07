“Não é preciso só ser prefeito para o desenvolvimento de Machados”, afirma Juarez da Banana

Juarez Rodrigues (PSB), o popular Juarez da Banana, que está no 2° mandato consecutivo, como vice de Argemiro Pimentel, confirmou sua pré-candidatura a prefeito nas eleições deste ano e afirma que, não é preciso só ser prefeito para o desenvolvimento de Machados. “Tem que ser gestor e saber governar com o povo e para o povo. É preciso ter representação fluente na Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE), e nós temos o deputado estadual Waldemar Borges (PSB), majoritário no município. Tem que ter representantes na Câmara e no Senado Federal. Danilo Cabral, deputado federal (PSB) e os Senadores: Humberto Costa (PT) e Jarbas Vasconcelos (MDB), são nossos aliados, contamos com eles e seguiremos juntos desenvolvendo nosso município”, declarou.

Juarez da Banana também destaca a importância do Poder Legislativo e do vice-prefeito em uma gestão. “Queremos governar com o apoio da câmara municipal. Na atual gestão temos a maioria dos vereadores na base de sustentação. Temos bons nomes em nosso grupo que irão disputar as nove cadeiras no legislativo. Com certeza teremos excelentes representantes. Sílvio Lima, o popular Silvinho da Banana, foi o vereador mais votado em 2016, se elegeu na oposição, hoje está conosco e é nosso pré-candidato a vice. Na câmara ele tem ajudado o município junto aos demais e se tivermos oportunidade de governar Machados, faremos muito mais, “afirmou Juarez.

O pré-candidato Juarez da Banana, ressalta as vitórias alcançadas pelo seu grupo desde que ele ingressou na política machadense como vice do prefeito Argemiro Pimentel: Em 2012 fomos eleitos, em 2014 nossos candidatos tiveram votação expressiva, nos reelegemos em 2016 e nas últimas eleições os candidatos apoiados por nosso grupo foram os mais votados em nosso município”. Diante do cenário apresentado, o atual vice prefeito se diz confiante. “Estamos preparados com um grupo forte e unido para mais um embate na certeza de que mais uma vez a vitória será do povo de Machados”, comentou.

Os pré-candidatos destacam-se ainda por serem os maiores produtores agrícolas de banana. Eles sabem exatamente a importância de investir na agricultura e escoamento do principal fruto cultivado na capital da banana, de modo especial no empreendedorismo.

Foto: Reprodução