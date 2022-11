Não há bloqueios em rodovias federais que cortam Pernambuco nesta quinta-feira (3), diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Pernambuco informou, na manhã desta quinta-feira (3), que não registrava nenhum ponto de bloqueio ou interdição em rodovias federais que cortam o Estado.

Na noite de quarta-feira (2), o presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou vídeo nas redes sociais para pedir que os manifestantes desobstruíssem as rodovias. Desde o último domingo (30), bolsonaristas contrários aos resultados das urnas, que apontaram a derrota do atual presidente, bloquearam várias vias em todo o País. Os atos, além de antidemocráticos, são ilegais.

A atualização da PRF indica apenas um ponto com manifestantes: em frente ao quartel do Comando Militar do Nordeste (CMNE), no quilômetro 7 da BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. No local, havia cerca de 60 pessoas por volta de 6h35.

O último ponto de interdição, no quilômetro 22 da BR-104, em Taquaritinga do Norte, no Agreste do Estado, foi liberado às 17h15 de quarta-feira (2). Nesse local, o suspeito de liderar a manifestação foi identificado e terminou detido.

A última atualização da PRF nacional, feita às 6h17, indica 86 atos antidemocráticos no País. Os atos se concentram em Mato Grosso, Santa Catarina, Pará e Roraima.

A PRF de Pernambuco ainda não divulgou balanço de ocorrências, apreensões e multas no Estado.

