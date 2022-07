Não tirei o título, e agora? Meu título está cancelado, o que faço?

Com o fim do prazo para o alistamento eleitoral, o cadastro ficará fechado até a apuração do resultado das Eleições 2022. Os maiores de 18 anos que não tiraram o título e aqueles com a inscrição eleitoral cancelada que não regularizaram só poderão requerer o alistamento e a regularização a partir de novembro.

Durante esse período, para que essas pessoas possam exercer direitos que exigem a quitação eleitoral, elas podem solicitar a emissão de uma certidão circunstanciada. O documento comprova que o requerente não pôde ser atendido em razão de a legislação eleitoral estabelecer o fechamento do cadastro nos 150 dias que antecedem as eleições.

Para obter a certidão, entre em contato com o cartório eleitoral por e-mail, enviando documento de identificação e foto tipo selfie segurando o documento.

Consulte aqui o contato de seu cartório eleitoral.



A certidão circunstanciada não permite o voto, devendo o eleitor, após as eleições, solicitar o título ou a regularização.

Continua disponível online a guia de pagamento de multas eleitorais. O eleitor pode quitar seus débitos via Pix ou cartão de crédito.

Em caso de dúvidas, é possível ligar para o Disque Eleitor (3194-9400).