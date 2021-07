Náutico enfrenta Brusque em duelo de artilheiros da Série B

A última vez que o Náutico ficou abaixo de algum clube na Série B do Campeonato Brasileiro 2021 foi na segunda rodada. O Timbu era o segundo, atrás apenas do Brusque – ambos empatados com seis pontos. Do terceiro jogo em diante, o topo foi pintado de vermelho e branco. E não mudou desde então. Neste sábado (24), as equipes se enfrentam nos Aflitos. Os catarinenses buscam reagir para voltar ao G4. Para os pernambucanos, a meta é enxergar ainda mais longe os rivais na tabela de classificação.

Quanto ao time que enfrentou o Brasil de Pelotas, na rodada anterior, a única novidade no Náutico deve ser a entrada de Matheus Trindade, que volta de suspensão, na vaga de Djavan. Na lista de relacionados, porém, o Timbu pode contar com a presença do zagueiro Rafael Ribeiro, reforço já regularizado.

“Rafael tem toda nossa confiança. Já conversei com ele sobre o desenvolvimento tático que modificamos, em relação ao ano passado. Existe a possibilidade de ele estar entre os convocados, mas a questão de ser utilizado ou não vai muito da circunstância do jogo”, afirmou o auxiliar do Náutico, Guilherme dos Anjos.

Certo é que, mais uma vez, o lateral-direito Hereda continua fora do time. O auxiliar, porém, acredita que o jogador já estará apto para ficar à disposição do técnico Hélio dos Anjos na próxima semana. “Ele está em processo de transição. Já veio a campo, iniciou trabalho no recondicionamento físico, após ficar um tempo grande parado. Acredito que a partir de segunda ou terça ele estará treinando com o restante do grupo”, explicou.

Diante do Brusque, o Náutico terá o desafio de parar o atacante Edu, artilheiro da Série B, com nove gols, dois a mais que Jean, goleador alvirrubro no torneio. “Será um adversário pesado que iremos enfrentar. Tem uma boa consistência, com parte tática comum, mas bem feita. É um time entrosado. Edu é um atleta que vem fazendo uma temporada boa. Já o conheço, teve um período machucado, mas está fazendo uma Série B sensacional em termos de números. A bola não pode chegar nele. Não podemos nos preocupar somente com ele, mas quem o alimenta, como por exemplo o lateral-esquerdo deles”, ressaltou Guilherme.

Ficha técnica

Náutico

Alex Alves; Bryan, Camutanga, Carlão e Rafinha; Trindade, Rhaldney, Marciel e Jean Carlos; Vinícius e Kieza. Técnico: Hélio dos Anjos

Brusque

Zé Carlos; João Carlos, Claudinho, Everton Alemão e Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar, Garcez e Bruno Alves; Edu e Thiago Alagoano. Técnico: Jerson Testoni

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS). Assistentes: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (ambos do RS)

Transmissão: Premiere FC