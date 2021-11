Nazaré a Mata recebe edição de festival de Filmes com Acessibilidade Comunicacional

6º VerOuvindo – Festival de Filmes com Acessibilidade Comunicacional do Recife inicia hoje à sua 6ª edição. Desta vez, o projeto acontecerá em formato híbrido, com sessões presenciais e online até dia 15 de novembro. Além das sessões presenciais no Recife, Nazaré da Mata e Vitória de Santo Antão, as pessoas poderão acompanhar de casa as sessões no canal de Youtube e no site do festival.

Em Nazaré da Mata, o festival acontece no Centro de Referência e Formação da Criança e Adolescentes Surdos (Crefas), localizado a Rua Barão de Tamandaré, no centro da cidade.

Serão mais de 40 horas de programação de cinema e formação sobre acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiência auditiva ou visual, com estreia de filmes, acessibilidade de clássicos e de filmes pernambucanos, formação em acessibilidade para o audiovisual e ações externas, gratuitas e abertas para todo o público.

O VerOuvindo é um festival de filmes com acessibilidade comunicacional, idealizado e coordenado por Liliana Tavares que também faz a produção com Túlio Rodrigues, e que desde 2014, fomenta o debate sobre a produção e a exibição da audiodescrição – AD, da língua brasileira de sinais – Libras e da legenda para surdos e ensurdecidos – LSE nos produtos audiovisuais preocupado com a função técnica e estética.

Sua programação inclui mostra competitiva de curtas nacionais com audiodescrição, exibição de curtas e longas com recursos de acessibilidade, além de atividades formativas como oficinas, palestras e debates sobre acessibilidade comunicacional, entre especialistas, profissionais e público.

Outro ponto é a contribuição para experimentos das tecnologias assistivas na sala de cinema. Diferente de outros festivais, o VerOuvindo, além de exibir filmes acessíveis, produz conteúdo acessível para curtas e longas.