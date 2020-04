As cidades de Nazaré da Mata, Aliança e Glória do Goitá registram óbitos por COVID-19. As informações foram confirmadas nesta última sexta- feira (24), a partir da publicação do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde.

A Prefeitura de Nazaré da Mata confirmou a primeira morte de paciente do município diagnosticado com a COVID-19. “O óbito relatado trata-se de um paciente, diabético que se encontrava internado no Hospital Getúlio Vargas para tratamento da sua diabetes, e contraiu o vírus (Covid-19) no hospital supracitado e veio óbito nesta quinta-feira (23), antes do resultado do teste que saiu nesta sexta-feira (24) com resultado positivo para o COVID-19”, informa a nota.

Nazaré da Mata possui ainda mais um paciente com o novo coronavírus e mais cinco casos suspeitos.

A cidade de Aliança confirmou o segundo óbito em decorrência da COVID-19. “Infelizmente um dos casos confirmados veio a óbito no dia de hoje, 24 de abril. A vítima é do sexo masculino, tinha 84 anos e estava entre nossos cinco casos confirmados, encontrava-se internado no Recife, e infelizmente não resistiu”, informou a Secretaria Municipal de Saúde, por meio de uma nota publicada. A primeira vítima de óbito devido o vírus foi divulgada no último dia 16 de Abril. Trata-se de um paciente do sexo masculino, 87 anos, que deu entrada no último dia 13 de Abril, no Hospital Agamenon Magalhães, onde veio a óbito. Após suspeita, foi realizado o exame, e o resultado positivou para a doença.

Aliança possi um total de cinco casos confirmados, dois óbitos e uma cura clínica.

A cidade de Glória do Goitá confirmou dois óbitos de pacientes com COVID-19. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde não informou os dados do perfil das vítimas. A primeira morte na cidade foi divulgada no último dia 21 de Abril. Sobre a vítima foi informado ainda que o mesmo era “residente em outro município, onde apresentou os primeiros sintomas em 24 de março e o mesmo foi levado a Unidade Mista Maria Gaião Guerra, em 08 de Abril, de onde foi transferido para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e notificado caso suspeito em 09 de Abril”.

Glória do Goitá tem um total de seis pacientes diagnosticados com o novo coronavírus e três óbitos.