Nazaré da Mata celebra 188 anos de emancipação política

A Capital Estadual do Maracatu celebra, hoje (17), 188 anos de emancipação política. Devido a pandemia os festejos alusivos à data foram suspensos.

Em alusão a emancipação política de Nazaré da Mata, prefeito Nino participou do ato cívico de hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado e do nosso município, pela manhã. A ocasião contou com o número restrito de pessoas, respeitando o distanciamento social devido a pandemia causada pelo covid-19. Na ocasião, estiveram presentes algumas autoridades do município, secretários municipais e vereadores.

Ainda hoje, está prevista a celebração de uma missa alusiva a emancipação, a partir das 19hs, na Catedral de Nossa Senhora da Conceição.

O território onde atualmente está localizada a cidade de Narazé da Mata era chamado de Lagoa D’Antas. O povoamento de Nazaré teve início no século 18, numa propriedade onde foi edificada a capela de Nossa Senhora da Conceição. Em homenagem à santa, a localidade passou a chamar-se de Nossa Senhora da Conceição de Nazaré.

Com o título de Capital Estadual do Maracatu, o município reúne o maior número dessas agremiações. Entre os destaques estão o maracatu formado apenas por mulheres, o Coração Nazareno, e o mais antigo em atividade no Brasil, o Cambinda Brasileira.

Devido o feriado, o comércio, rede bancária e repartições públicas e privadas estão fechadas, apenas os serviços essenciais como saúde e segurança pública permanecem funcionando.