Nazaré da Mata doará 5.000 máscaras de proteção respiratória à população

A Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, através das Secretarias de Ação Social e Trabalho e a de Saúde, e com a colaboração das “Costureiras do Bem”, Nice, Romerita e Maria do Carmo, da Oficina de Costura da Secretaria Municipal de Ação social, estão confeccionando 5 mil máscaras para distribuir com a população de baixa renda.

“As pessoas que puderem nos ajudar com a costura também são bem-vindas. Enviaremos os kits cortados e retiramos, levando novo kit”, comentou a Secretária de Ação Social e Trabalho, Gerusa Albuquerque.

A proteção respiratória é uma das medidas universais de segurança e visa formar uma barreira de proteção, a fim de reduzir a exposição da pele e das membranas mucosas a agentes de risco de quaisquer naturezas. É, portanto, um equipamento de proteção individual.