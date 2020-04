Nazaré da Mata e Ferreiros registram primeiros casos da COVID-19

No último boletim a Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais 390 casos da Covid-19 – são 3.298 no total. Destes, 2.367 estão em isolamento domiciliar e 544 estão internados, sendo 405 em leitos de enfermaria e 139 em UTI. Até agora, 105 pessoas já se recuperaram da doença. Ao todo, Pernambuco soma 282 mortes pelo Novo Coronavírus e um total de 105 pacientes que registraram a cura clínica da doença.

Os casos estão distribuídos por 94 municípios, além de Fernando de Noronha. Passam a integrar essa lista as cidades de Nazaré da Mata e Ferreiros, na Mata Norte de Pernambuco.

A Secretaria Municipal de Saúde de Nazaré da Mata confirmou que dois pacientes testaram positivo para a COVID-19 e que já foram adotadas as recomendações do Ministério da Saúde do isolamento. A família dos pacientes também está cumprido as orientações para a quarentena. Os dados sobre o perfil os pacientes não foram divulgados.

A Secretaria de Saúde de Ferreiros informa que o primeiro caso de Covid-19 no município trata-se de uma idosa de 63 anos de idade. “Ela foi encaminhada para o PROCAPE (Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco) no dia 07 de abril, em decorrência de problemas cardiológicos e respiratórios. A paciente permaneceu internada e no dia 10 de abril apresentou sintomas de tosse seca, febre e dispneia. Assim, a paciente permaneceu internada, notificada como SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e no próprio hospital foi realizada a coleta de material para amostra de exame do novo coronavírus“, afirma a nota.

A paciente permanece internada, com os devidos cuidados e em observação no hospital referido acima. A Prefeitura Municipal de Ferreiros reforça a importância da nossa população permanecer em casa e cumprir as medidas de isolamento e de restrição que foram recomendadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde), do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde do Estado de Pernambuco e do Município de Ferreiros.

REGIONAL/ A Região da Mata Norte de Pernambuco registra 16 municípios com um total de 62 casos confirmados da COVID-19. Fazem parte dessa lista: Paudalho (18), Goiana (08), Aliança (05), Timbaúba (05), Carpina (04), Lagoa do Carro (02), Glória do Goitá (04), Chã de Alegria (03), Tracunhaém (02) Lagoa do Itaenga (01), Macaparana (03), Condado (01), Vicência (01), Itambé (01), Nazaré da Mata (02) e Ferreiros (01).

O número de mortes na Mata Norte corresponde a 16. Os óbitos aconteceram em Paudalho (06), Macaparana (02), Lagoa do Carro (01), Timbaúba (02), Goiana (03), Aliança (01) e Glória do Goitá (01).

Temos registrados ainda cinco curas clínicas nas cidades de Carpina (01), Aliança (01). Timbaúba (02) e Lagoa de Itaenga (01).