Nazaré da Mata realiza a 1° Mostra de Turismo Encantos da Mata Norte

A Capital Estadual do Maracatu promove, nessa terça- feira (07), a 1° Mostra de Turismo Encantos da Mata Norte. O encontro acontece no Espaço Cultural Mauro Mota, no horário das 8h às 13hs.

O objetivo é ofertar oportunidades para de geração de trabalho e renda, possibilitando a criação de um conjunto de negócios que valorizam a economia local, seja pelo aspecto histórico, cultural ou qualquer outro traço distintivo da Região da Mata Norte.

Nazaré da Mata é polo do maracatu em Pernambuco, além de possui um artesanato diversificado com os bordados e a confecção de figuras do caboclo de lança, com suas brilhantes golas e mantas.

A cidade é o palco do Encontro de Maracatus, que reúne grupos de outros municípios trazendo toda a magia e encanto desse folgueto. O turismo do município atrai visitantes para conhecer outros espaços representam a cultura, história e as tradições religiosas, a exemplo dos antigos casarios, o Espaço Cultural Mauro Mota, o Parque dos Lanceiros e a Igreja Matriz.

A 1° Mostra de Turismo Encantos da Mata Norte é uma realização da Prefeitura de Nazaré da Mata, através da Secretaria Municipal de Turismo.