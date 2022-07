Nazaré da Mata realiza curso de customização de roupas para mulheres

Formação é realizada gratuitamente, com incentivo do Funcultura, e visa valorizar o público feminino e estimular a geração de renda

Nesta sexta-feira (1º) e sábado (2), a cidade de Nazaré da Mata, localizada na região da Zona da Mata pernambucana, realiza, um curso de customização de roupas. A formação tem como finalidade capacitar mulheres de áreas periféricas da cidade, na área da moda, mostrando a possibilidade de transformação e alteração de peças do vestuário por meio de técnicas artesanais. A ação é gratuita e faz parte do projeto de manutenção (RE(E)XISTÊNCIA), do Bloco Rural Estrelinha, com incentivo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura do Estado e Governo do Estado de Pernambuco.

A oficina será ministrada pela artesã, Valcira Santiago, especialista em confecção de adereços, bordados e acessórios. Ao todo, serão 12 horas-aulas. Os participantes têm acesso ao fardamento, lanche e certificado. Na sexta e sábado, a aula acontece das 09 às 12h e 14h às 17h. Serão ofertadas 15 vagas. Para participar é preciso comprovar idade acima dos 12 anos, e comparecer à sede da Euterpina Juvenil Nazarena – Capa Bode, localizada na Praça Herculano Bandeira, centro de Nazaré da Mata.

A produtora geral do projeto, Hevelyne Figueirêdo, destaca que a proposta do curso é valorizar o público feminino e proporcionar uma nova forma de renda para elas. “ Queremos estimular um olhar artístico e reflexivo sobre as peças que serão confeccionadas e, desta maneira, valorizar os saberes e vivências dos participantes. Com isso, elas estarão capacitadas para geração de renda, e qualidade de vida das mulheres”, explica.