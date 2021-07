Nazaré da Mata retoma aulas presenciais

A Secretaria Municipal de Educação de Nazaré da Mata retornará o ensino presencial nesta quarta-feira (21), conforme o cronograma de cada etapa/modalidade de ensino.

Inicialmente retomam as turmas de 8º e 9º Ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos. Os alunos da Educação do Campo retomam as salas de aulas no próximo dia 02 de Agosto. Para as turmas do Ensino Fundamental o cronograma segue no dia 04 de agosto, para o 6º e 7º ano; enquanto que o 4º e 5º ano, fica para o dia 18 de Agosto e o 1º, 2º e 3º ano tem as aulas retomadas dia 1 de Setembro. A Educação Infantil está programada para inicias dia 15 de Setembro.

A opção pelo ensino presencial é de cada família, uma vez que será mantido o modelo remoto. “Destacamos a importância do cumprimento de todas as medidas de nosso Protocolo Setorial e Plano para Retorno das Aulas Presencial. Temos a certeza de que a parceria família e escola mais uma vez fará a diferença nessa nova fase”, ressalta a nota publicada pela Gestão Municipal.