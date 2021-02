Nazaré da Mata suspende aulas presenciais por 45 dias

A Prefeitura de Nazaré da Mata, na Mata Norte de Pernambuco, anunciou, neste domingo (21), a suspensão das aulas presenciais em todas as instituições de ensino da cidade por um período de, pelo menos, 45 dias, a partir desta segunda-feira (22).

A medida vale para todos os níveis de ensino – rede pública estadual, rede privada e faculdades – e foi tomada diante do aumento de casos da Covid-19 na cidade após reunião entre o prefeito Inácio Manoel do Nascimento e o procurador-geral de Nazaré da Mata, Lyndon Jonshon.

De acordo com o boletim mais recente divulgado pela prefeitura, na quinta-feira (18), Nazaré da Mata acumula 426 casos confirmados de Covid-19, com 38 óbitos. A atualização indicava um aumento “considerável”, com mais oito infectados, dois recuperados e uma morte.

Confira o Novo Decreto Municipal

“A Prefeitura de Nazaré da Mata, informa que, em reunião neste domingo (21), juntamente com o Procurador Municipal, Lyndon Jonshon e o Secretário Municipal de Educação, Marcelo Nascimento, o prefeito de Nazaré da Mata, Sr. Inácio Manoel do Nascimento, decidiu editar, a partir dessa segunda feira (22), a suspensão das AULAS PRESENCIAIS, DA REDE PÚBLICA E PRIVADA, POR 45 DIAS, podendo ocorrer prorrogação, em decorrência do coronavirus”.

OBSERVAÇÃO: O DECRETO ATINGE A REDE PÚBLICA ESTADUAL, ÀS ESCOLAS PARTICULARES E FACULDADES EXISTENTES NO MUNICÍPIO.

LYNDON JOHNSON- PROCURADOR