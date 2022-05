 Neoenergia convoca clientes de baixa renda e oferece desconto de até 65% na conta de energia

E quando a economia pode chegar a até 65%, ela se torna ainda mais interessante. Por isso, a Neoenergia convoca todos os pernambucanos que possuem Número de Inscrição Social (NIS) junto ao Cadastro Único do Governo Federal, assim como o Número do Benefício para os assistidos pelo BPC/LOAS, para se cadastrarem na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que concede descontos na conta de energia elétrica.

Atualmente, Pernambuco possui aproximadamente 1,1 milhão de clientes já cadastrados na Tarifa Social. Porém a distribuidora acredita que este número pode ser ainda maior, pois muitos que possuem NIS não são titulares da conta de energia elétrica, o que impede o cadastramento de forma automática pela empresa ao cruzar informações com os dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Aqueles que têm o NIS ou NB (BPC/LOAS) e ainda não possuem o benefício da TSEE podem se inscrever por meio do WhatsApp da Neoenergia: (81) 3217.6990, site oficial, clicando aqui ou em um dos pontos de atendimento da empresa espalhados por todo o Estado.

As famílias de baixa renda que não possuem o Número de Inscrição Social (NIS) devem se dirigir a um Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) da cidade onde residem para solicitar o documento. Apenas com a numeração em mãos, o cliente pode solicitar o benefício da TSEE à concessionária.

O QUE É TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA?Benefício criado pelo Governo Federal para as residências de famílias de baixa renda que consiste na concessão de descontos de até 65%, de acordo com consumo da família. Para indígenas e quilombolas, o percentual pode chegar a 100%. O benefício é regulamentado pela Lei 12.212, de 20 de janeiro de 2010.

QUEM TEM O DIREITO À TARIFA SOCIAL DE ENERGIA?Toda família de baixa renda que atenda aos requisitos da renda média de até meio salário mínimo e esteja com o cadastro social no CadÚnico atualizado nos últimos dois anos. É necessário possuir o Número de Identificação Social – NIS, independentemente de possuir ou não o benefício do Auxílio Brasil. As famílias que possuem algum membro como beneficiário do BPC/LOAS também têm direito à Tarifa Social, através do Número do Benefício (NB).

CADASTRO PELO WHATSAPPClientes da Neoenergia que não foram inscritos ainda na Tarifa Social têm a facilidade de solicitar a inscrição pelo WhatsApp da concessionária: (81) 3217.6990. Para isso, basta informar o número da conta contrato com a Neoenergia e o NIS ou NB (BPC/LOAS). Se o beneficiário não for o titular da conta contrato, deverão ser enviadas também, pelo aplicativo, fotos do CPF e do RG do portador do NIS. Os dados serão confirmados através dos bancos de dados do Governo Federal no prazo de cinco dias úteis para a inscrição no programa social. Caso os requisitos sejam atendidos, os descontos são apresentados a partir da fatura seguinte.