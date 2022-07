NEOENERGIA doará 1.500 geladeiras para vítimas das chuvas em PE

Eletrodomésticos serão entregues às famílias que foram afetadas pelas enchentes que atingiram o Estado. Distribuidora também doará oito mil lâmpadas de LED

Em visita ao Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo de Pernambuco, na última segunda-feira (11), o CEO executivo do grupo Neoenergia, Eduardo Capelastegui, anunciou ao governador Paulo Câmara a doação de 1.500 geladeiras para as vítimas das chuvas no Estado. Os refrigeradores tiveram a distribuição aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A empresa também promoverá a doação de oito mil lâmpadas LED. A expectativa é que os equipamentos sejam entregues nas próximas semanas.

A doação dos refrigeradores tem a intenção de contribuir com o recomeço de famílias diretamente afetadas por inundações e deslizamentos de encostas. Os equipamentos serão doados por meio do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As geladeiras possuem o Selo Procel, o modelo mais econômico à disposição no mercado.

“Acreditamos que podemos participar de forma ativa do processo de reconstrução da vida dessas pessoas. Nossa responsabilidade social deve ir além da prestação de um serviço essencial para a população”, afirmou Eduardo Capelastegui. Na ocasião, também estiveram presentes a vice-presidente do grupo Neoenergia, Solange Ribeiro, o presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral, e o diretor de Relações Institucionais, João Paulo Rodrigues.

AJUDA – Outra frente de atuação da distribuidora em favor das vítimas das chuvas foi a doação de mais de 4.000 itens de primeira necessidade, como material de limpeza, higiene pessoal para crianças e adultos, colchões, lençóis, travesseiros e cobertores.

SOBRE A NEOENERGIA PERNAMBUCO – A Neoenergia Pernambuco distribui energia elétrica para os 184 municípios de Pernambuco e para a cidade de Pedras de Fogo, na Paraíba. Também é responsável pela geração e distribuição de energia elétrica no Arquipélago de Fernando de Noronha. Sua área de concessão é de 98,5 mil quilômetros quadrados. A empresa tem 3,8 milhões de clientes (9,4 milhões de habitantes).