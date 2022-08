Neoenergia lança campanha para cadastrar novos clientes na Tarifa Social e conceder desconto de até 65% na conta

A Neoenergia Pernambuco lança, nesta quinta-feira (28), a campanha “Barateia aqui para sobrar mais aí”, que tem como finalidade cadastrar o maior número de clientes possível na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). A iniciativa conta com a apresentadora e comediante pernambucana Cinderela como garota propaganda. Ela estampará as peças que serão espalhadas nos pontos de atendimento da empresa, assim como em todos os meios digitais. A nova campanha também vai promover mutirões de inscrição na TSEE em todo o Estado. O primeiro deles já está confirmado para esta sexta-feira (29) e este sábado (30), das 9h às 16h, na Rua Canal Rio da Prata e a Rua Dois Rios, no bairro do Ibura de Baixo. Uma agência móvel estará no local com uma equipe preparada para receber os clientes interessados em realizar o cadastramento e receber o benefício de até 65% de desconto na tarifa de energia elétrica.

Atualmente, Pernambuco possui aproximadamente 1,1 milhão de clientes já cadastrados na Tarifa Social. Para conseguir o benefício, o cliente deve comparecer ao local de atendimento levando um documento com foto, uma conta de energia e o Número de Identificação Social (NIS) ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Os clientes que que não possuem o NIS ou estão com o cadastro desatualizado, devem comparecer um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de sua cidade de forma antecipada para se cadastrar ou atualizar o Cadúnico.

Para garantir o acesso dos consumidores ao benefício da TSEE, além dos mutirões, a empresa ampliou os canais de atendimento. Além da tradicional loja de atendimento, do teleatendimento (116) e o site oficial (www.neoenergiapernambuco.com.br), está realizando a busca ativa dos clientes através de atendimento porta-a-porta, com a visita dos colaboradores às residências próximas aos locais dos mutirões.

“Hoje, existem milhares de pessoas que possuem o NIS ativo no cadastro do Governo Federal, mas não têm o benefício da Tarifa Social. Quando o dono do NIS possui um CPF atrelado a uma fatura de energia, nós concedemos o desconto automaticamente. Caso não seja o titular, essa pessoa precisa nos procurar e fazer o cadastro da unidade consumidora onde reside. São essas pessoas que buscamos impactar com esta campanha. Queremos contribuir com as famílias de baixa renda do Estado com os 65% de desconto que pode fazer a diferença no orçamento doméstico e promover uma melhor qualidade de vida para os beneficiados”, afirmou a superintendente comercial da Neoenergia Pernambuco, Érica Ferreira.

Além do Cadastro na TSEE, o mutirão da campanha “Barateia aqui para sobrar mais aí”, desta sexta e sábado, vai contar com a participação de equipes de segurança e eficiência energética da Neoenergia, onde os clientes irão receber dicas de como utilizar a energia elétrica de forma segura e evitar acidentes. Os participantes também poderão trocar suas lâmpadas incandescentes, fluorescentes e halógenas ineficientes por equipamento de LED, que são mais eficazes, e ajudam a economizar na conta de energia.