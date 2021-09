Neoenergia Pernambuco concede desconto de até 36% para clientes baixa renda que possuem contas em atraso

A Neoenergia Pernambuco lançou uma campanha de negociação voltada para clientes inscritos na Tarifa Social de Energia Elétrica. A ação faz parte das comemorações da Semana do Consumidor. O Saldão Baixa Renda tem como finalidade zerar a cobrança de juros, correção e multa dos clientes que possuem contas em atraso, podendo chegar a um desconto de até 36% no valor total da dívida. A concessionária ainda permitirá a quitação do débito à vista ou dividido em até 18 parcelas iguais. A intenção da companhia é contribuir com a recuperação financeira dos consumidores que tiveram dificuldade de liquidez durante a pandemia.

O cliente que deseja participar do Saldão deve entrar no portal da empresa (clique aqui para acessar) e clicar no link negociação de dívidas e realizar todo o processo. Além do site, as negociações podem ser realizadas via Whatsapp (3217-6990) e pelo teleatendimento, no número 116.

“O objetivo é oferecer mais flexibilidade e praticidade aos consumidores, que terão uma melhoria da experiência no atendimento e uma facilidade no pagamento. A companhia tem o cliente no centro do negócio e a realização de iniciativas que privilegiem isso busca favorecer uma jornada que atenda às necessidades dos consumidores”, afirma Ângela Barreto, supervisora da Neoenergia.

A negociação para cliente baixa renda é mais uma iniciativa da Neoenergia Pernambuco com a finalidade de contribuir com seus clientes durante a pandemia. Nos últimos meses, a concessionária ampliou suas formas de pagamento digital, com possibilidades de quitação via PicPay, Pix, RecargaPay e débito em conta, além dos agentes bancários tradicionais. Além disso, a fatura já pode ser entregue via e-mail, para evitar contato com o papel e contribuir com o isolamento social e meio ambiente. O atendimento ao público foi ampliado e passou a ser feito também pelo Whatsapp (32176990), Facebook, teleatendimento (116), site oficial (www.neoenergiapernambuco.com.br) e nas tradicionais lojas de atendimento, que estão seguindo todos os protocolos sanitários visando a segurança dos clientes e dos atendentes.

O que é Tarifa Social

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um benefício que concede descontos de até 65% na conta de luz aos clientes classificados com baixa renda. Para ter direito, a unidade consumidora residencial precisa ter a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. É necessário possuir o Número de Identificação Social – NIS, e ter renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário-mínimo nacional, independentemente de possuir ou não o benefício do Bolsa Família.Para aqueles que ainda não possuem o benefício, é possível fazer o cadastro tanto através do site (www.neoenergiapernambuco.com.br) quanto pelo Whatsapp (3217-6990). Os dados serão confirmados no banco de dados do Governo Federal e, depois, o prazo para o credenciamento no programa é de cinco dias úteis, com o início do benefício na fatura seguinte.