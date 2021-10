Neoenergia Pernambuco entrega mais de 200 refrigeradores científicos para armazenamento da vacina em todo o Estado

A Neoenergia Pernambuco concluiu a entrega dos 204 refrigeradores científicos em todo o Estado. Agora, os municípios pernambucanos possuem um equipamento moderno, de última geração, para armazenar as vacinas, sejam elas contra a covid-19 ou qualquer outra doença. A unidade do arquipélago de Fernando de Noronha será entregue nos próximos dias. A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

“Mesmo com os números da pandemia caindo, o compromisso da Neoenergia Pernambuco com o combate ao vírus não parou. Essas doações reforçam nosso compromisso com a sociedade e com o poder público para que possamos vencer juntos mais este desafio que é a covid-19”, disse o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Artur Costa.

Os refrigeradores científicos têm temperatura programável e constante entre 2ºC e 8ºC, os equipamentos possuem sensores de temperatura, bateria que permite autonomia de 12 horas sem energia convencional mantendo seu funcionamento pleno e um sistema de alarme remoto a distância, que realiza chamadas telefônicas se houver uma queda de temperatura ou a bateria estiver em um nível baixo. As câmaras de conservação doadas pela Neoenergia Pernambuco são de fabricação nacional e têm capacidade de 280 litros, suficientes para armazenar cerca de 18 mil doses de 0,5 ml.

A doação desses equipamentos totaliza aproximadamente um investimento de R$ 1,9 milhão, que se somam às outras ações já realizadas pela empresa voltadas ao combate da pandemia, como a compra de testes em parceria com a Fiocruz e doação de respiradores, num montante que já alcança R$ 20 milhões nas distribuidoras Neoenergia Bahia, Neoenergia Cosern, Neoenergia Elektro e Neoenergia Pernambuco.

A instalação de cada refrigerador científico deve injetar no sistema elétrico uma carga de 89 kW e consumo anual de 781 MWh, que será compensado com o recolhimento, em cada município, de dois equipamentos de refrigeração antigos e troca de lâmpadas eficientes para postos de saúde, hospitais e para consumidores residenciais baixa renda.