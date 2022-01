Neoenergia Pernambuco inicia regularização e leva cidadania para a comunidade Portelinha, em Goiana

A Neoenergia Pernambuco iniciou, nesta terça-feira (18), um projeto que levará cidadania, segurança e qualidade de vida para mais de 4.000 famílias que residem na comunidade da Portelinha, no município de Goiana. A empresa está realizando obras de expansão da rede elétrica e regularizando o fornecimento para os moradores que consumem energia por meio de ligações clandestinas. Uma vez regularizados, os clientes passarão a ter acesso aos programas sociais da concessionária e a contar com comprovantes de residência.

Em parceria com a Prefeitura de Goiana e representes da Assembleia Legislativa de Pernambuco, o atendimento na Comunidade Portelinha ocorre após um amplo planejamento da empresa. O projeto prevê a construção de uma rede de distribuição que conta com 11 quilômetros de rede alta tensão e aproximadamente 20 km de rede de baixa tensão. A obra produzirá um aumento significativo na qualidade do fornecimento de energia dos clientes da empresa.

Além da ampliação na rede, a regularização de clientes permite transformar usuários que utilizam a energia elétrica de forma irregular e passarão a pertencer à base de clientes da empresa. Esses novos clientes poderão ter acessos a programas como a Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede a clientes baixa renda descontos de até 65% na fatura de energia, e a iniciativas como o Projeto Energia com Cidadania, que prevê a troca de lâmpadas convencionais por LED, mais eficientes.

“A iniciativa trará mais cidadania para os clientes regularizados. A fatura de energia também será o primeiro comprovante de residência para muitas famílias da comunidade, documento necessário para abertura de crédito e outros serviços”, comenta o gerente de Relacionamento Institucional da Neoenergia Pernambuco, Rafael Motta.

Além de crime previsto no Código Penal Brasileiro, as ligações clandestinas colocam em risco a vida da população e comprometem a qualidade do fornecimento de energia.