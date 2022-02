Neoenergia Pernambuco inova e passa a receber pagamento em cartão no momento do corte

A Neoenergia Pernambuco iniciou um novo projeto que tem como finalidade ajudar os clientes que estão com contas em aberto, e sujeitos à interrupção no fornecimento, a se regularizarem junto à empresa. Por meio desta iniciativa, as equipes passaram a negociar com o consumidor, no momento da visita do corte de energia. Antes de promover o desligamento da unidade consumidora, a pessoa terá a oportunidade de realizar o pagamento via cartão de débito, PIX ou crédito , dividido em até 24 meses, diretamente com o representante da empresa, que estará munido de uma maquineta para realizar o recebimento.

Atualmente, 50% das equipes de corte da Neoenergia Pernambuco já estão trabalhando neste modelo de negociação. A intenção é que até o próximo mês de junho, 70% das turmas estejam atuando com a maquineta em mãos, oferecendo assim a oportunidade de o cliente promover o pagamento e manter o fornecimento.

“O corte sempre será a nossa última alternativa de recebimento. Pensando nisso, identificamos que muitos dos consumidores poderiam fazer o pagamento no momento do corte, mas, por não possuir o aplicativo do banco ou morar distante de um local de pagamento, terminam não conseguindo. Por isso decidimos munir todas as nossas equipes com maquinetas, que possuem as mesmas condições de parcelamento da agência virtual”, afirmou a superintendente comercial da Neoenergia Pernambuco, Érica Ferreira.

A utilização de maquinetas e a possibilidade de parcelamento é apenas duas das iniciativas ofertadas pela Neoenergia Pernambuco aos seus clientes desde o início da pandemia. A companhia também começou a disponibilizar o pagamento via PicPay, RecargaPay, PIX e até mesmo diretamente no portal de negociação, dentro do site oficial www.neoenergiapernambuco.com.br. Além disso, tem convocado os consumidores de baixa renda a se inscreverem na Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede até 65% de desconto na fatura, por meio do site, do Whatsapp 3217-6069 ou mesmo em uma das agências de atendimento.