Neoenergia Pernambuco recebe reforço de eletricistas da Bahia e do Rio Grande do Norte

Equipes de eletricistas da Neoenergia que atuam nos estados da Bahia e do Rio Grande do Norte estão sendo mobilizadas para trabalharem emergencialmente em Pernambuco. Os profissionais chegam nesta segunda-feira (30) para ajudar na recomposição da rede elétrica, danificada após o temporal dos últimos dias. Mais 14 turmas especializadas em serviços complexos passam a reforçar o contingente de mais de 1.200 eletricistas, considerando próprios e terceiros, que já estão atuando na normalização do sistema nas diversas áreas atingidas.

Devido à complexidade dos trabalhos e dificuldade de locomoção, o tempo de restabelecimento em algumas localidades tem sido comprometido. “Com o reforço de profissionais das demais empresas do grupo Neoenergia, daremos mais celeridade aos trabalhos operacionais que estão espalhados por diversos pontos do Litoral e da Zona da Mata”, comenta o presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral.

A Neoenergia Pernambuco está operando em sua capacidade total e os profissionais trabalhando em regime de contingência desde a tarde da última sexta-feira (27). Em pouco espaço de tempo as chuvas associadas a ventos de maior intensidade provocaram alagamentos, deslizamento de terra e desabamento de árvores, inclusive sobre a rede elétrica. “Nos deparamos com um cenário atípico de destruição. Em variados pontos, nossas equipes estão trabalhando substituição de postes e na reposição da fiação elétrica danificados. Permaneceremos atuando até entramos em um nível de normalidade”, afirma Cabral.

Após o registro das primeiras ocorrências, a companhia priorizou o atendimento a hospitais e outros serviços essenciais. Além das ações operacionais, a empresa ampliou os pontos de teleatendimento 116 com a finalidade a absorver o aumento no volume de demandas. Os clientes podem ainda entrar em contato com a Neoenergia Pernambuco por meio dos demais canais de relacionamento como App, WhatsApp (81) 3217-6990 ou pelo site neoenergiapernambuco.com.br.