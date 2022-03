Neoenergia reforça número de equipes de prontidão para quem vai passar o Carnaval nas praias

A Neoenergia Pernambuco coloca em operação esquema especial para assegurar fornecimento de energia elétrica para quem vai passar o Carnaval nas principais praias do Estado. Apesar da proibição de blocos e eventos carnavalescos, a distribuidora se preparou para aqueles que se programaram para passar o período curtindo no Litoral. Para preservar a qualidade no fornecimento, a concessionária realizou diversas ações preventivas. Foram promovidas inspeções termográficas na rede de distribuição e transmissão, medições de nível de tensão, serviços de poda de árvores e manutenções. No total, foram inspecionados mais de cinco mil quilômetros da rede de distribuição de energia em 50 alimentadores, aumentando assim a segurança, a confiabilidade e a qualidade no serviço. Também foram realizadas vistorias nas subestações que suprem a região. A estrutura de atendimento à população também foi ampliada pela Neoenergia Pernambuco. O Centro de Operações Integradas, que monitora toda a distribuição de energia no Estado, contará com mais de 50 operadores, 24 horas por dia. Nas ruas, mais de 200 equipes atuarão em esquema especial apenas no Litoral. O teleatendimento, que normalmente é o primeiro contato do consumidor com a companhia, estará funcionando normalmente. Além disso, diversos profissionais devem atuar em regime de sobreaviso, para acionamento em caso de ocorrências.

–

Importante – Em caso de ocorrência, os clientes podem entrar em contato com a Neoenergia Pernambuco por meio dos diversos canais de relacionamento da empresa. Além do teleatendimento gratuito, no número 116, a concessionária oferece um aplicativo para smartphones no qual os usuários podem solicitar o serviço de prontidão.