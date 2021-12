Neonergia pernambuco reforça orientações de segurança para prevenir acidentes com energia elétrica em casas de veraneio

Muitas famílias pernambucanas começam a se deslocar para aproveitar as festas de final de ano e as férias de janeiro nas casas de praia ou de campo. Como a maioria dessas residências ficam fechadas durante boa parte do ano, a Neoenergia Pernambuco alerta para a importância de se tomar alguns cuidados para prevenir acidentes domésticos com energia elétrica.

São iniciativas simples e que podem garantir as celebrações e o descanso de todos durante as próximas semanas. Para além do bom funcionamento do fornecimento de energia elétrica das casas ou apartamentos, uma revisão na rede elétrica é imprescindível para evitar acidentes domésticos causados por sobrecargas e curtos-circuitos, além de contribuir para a economia na conta de luz, uma vez que instalações elétricas modernas e eficientes reduzem as perdas de energia e reforçam a confiabilidade das instalações.

Para as pessoas que vão para as cidades do litoral, essa revisão se faz ainda mais necessária por causa da ação da maresia e da salinidade nas estruturas do padrão de entrada e instalações internas das residências. Geralmente, nessas inspeções, é constatada a necessidade de substituição de disjuntores, fiação, quadros elétricos, tomadas e outros elementos que estejam danificados ou são incompatíveis com as novas demandas de consumo.

Outra dica importante da Neoenergia Pernambuco é aproveitar a revisão elétrica da residência para substituir eletrodomésticos ineficientes por outros que vão consumir menos, como por exemplo, as lâmpadas fluorescentes compactas que podem ser trocadas por LED, mais eficientes, econômicas e com vida útil estimada em 10 anos (25 mil horas). As lâmpadas LED com selo Procel de eficiência garantem uma economia de até 40%.

Etapas da Revisão Elétrica Com a ajuda de um profissional capacitado, deve-se:

• Inspecionar o poste padrão, fiação de entrada da energia e caixa de entrada onde é instalado o medidor, avaliando o estado de conservação e oxidações que comprometam a estrutura da instalação;

• Analisar o quadro de distribuição, com o objetivo de verificar a quantidade de circuitos e se estão dimensionados de forma adequada a demanda, além de verificar os terminais e possíveis falhas;

• Inspecionar todos os periféricos (cabos, tomadas e interruptores), para certificar que todos os equipamentos se encontram em perfeitas condições de uso;

• Identificar os produtos a serem trocados, caso os mesmos apresentem falhas e depreciações, realizar os reparos necessários;

• Testar todas as instalações e se certificar de que tudo se encontra de acordo com as normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 14039, que regulam as ligações de baixa (até 1.000V) e média tensão (de 1.000V até 36.200V).

Outras orientações para evitar acidentes nas casas de veraneio: • Corrija os fios expostos ou descascados e garanta que existe um DR (Disjuntor Diferencial Residual) instalado e funcionando.

• Inspecione e bloqueie o acesso das crianças a instalações de bombas d´água elétricas e casas de máquinas de piscinas.

• Mantenha as crianças longe de tomadas, fios e aparelhos elétricos. No caso de tomadas, devem ser utilizados protetores para que não sejam introduzidos objetos metálicos, um risco potencializado pela curiosidade natural das crianças. • O uso definitivo do famoso “T” (benjamim) e de extensões para ligar eletrodomésticos e jogos eletrônicos devem ser eliminados, pois, além de sobrecarregar as tomadas, podem causar curtos-circuitos e incêndios.

• Não utilizar a geladeira com os pés descalços e nunca manter contato com qualquer tipo de eletrodoméstico quando o corpo estiver molhado. Esse cuidado deve ser ainda maior nas casas com piscina ou na praia, uma vez que é comum as pessoas saírem molhadas e abrir freezers e refrigeradores. Lembre-se que água e energia não combinam. Em áreas molhadas, a Neoenergia Pernambuco lembra a obrigatoriedade da instalação do condutor de aterramento, mais conhecido como “fio terra”, conforme exigência da NBR 5410 (Instalações Elétricas em Baixa Tensão).

• Equipamentos eletroeletrônicos, como videogames e computadores, devem ser ligados ou desligados da tomada por um adulto, sempre utilizando o plugue e jamais puxando diretamente o fio. A fiação, inclusive, deve estar em perfeitas condições. Se o cabo apresentar algum desgaste no isolamento, o aparelho não deve ser conectado à tomada, caso contrário pode representar perigo de choque elétrico.

• Reforce o cuidado com o uso de tablets e smartphones, especialmente quando as baterias estiverem sendo carregados nas tomadas. Não utilize os aparelhos durante o carregamento.

• Em ambientes internos e áreas livres de condomínios, as pessoas devem ficar distantes de quadros de energia e subestações internas (mais conhecidas como casas de força). Só os responsáveis pela manutenção das instalações elétricas dos prédios e condomínios, ou seja, profissionais qualificados, podem ter acesso a essas áreas. A recomendação é válida também para imóveis que possuem geradores de energia elétrica.

• No caso de eventuais ocorrências na rede elétrica da Neoenergia Pernambuco, manter contato através número 116.