No Agreste Meridional, Silvio Costa Filho cumpre agenda ao lado do governador Paulo Câmara

Ao lado do governador Paulo Câmara (PSB), o deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos) visitou, nesta sexta-feira (12), as cidades de Lagoa do Ouro e Saloá, no Agreste Meridional. A iniciativa fez parte do Plano Retomada. Ao todo, foram anunciados investimentos superiores a R$ 20 milhões para a região, nas áreas de educação, infraestrutura, abastecimento de água e assistência social.

“Temos trabalhado em Brasília para trazer cada vez mais investimentos para as nossas cidades. Fico muito feliz em poder ver o maior pacote de obras em Pernambuco, um investimento na ordem de R$ 5 bilhões, que serão fundamentais para o desenvolvimento econômico do nosso Estado”, disse Silvio.

Além disso, o parlamentar aproveitou para visitar o município de Terezinha, juntamente com o prefeito da cidade, Matheus Martins. Ele também foi ao município de Brejão, onde esteve com os empresários Rubinho e Ronaldo Ferreira, ex-prefeito da cidade.

Durante o giro pelo interior, o parlamentar também almoçou com o prefeito eleito de Capoeiras, Nêgo do Mercado; e com o ex-prefeito Neném. Por último, Silvio conversou com lideranças do município de Saloá, ao lado do deputado estadual Claudiano Filho, a convite do ex-vereador do município Wellington Freitas.