No Dia do Livro (23): jornalista resgata memória de personalidade da Zona da Mata Norte pernambucana em Biografia

No próximo sábado (23), às 15h, no Engenho União, zona rural do município de Timbaúba-PE, será lançado o livro “Antônio Coutinho: um homem, um exemplo e seu legado” – a data coincide com o Dia Mundial do Livro, comemorado anualmente em 23 de abril.

A biografia, que aborda a história de um homem nascido na década de 1930 e natural do município de Timbaúba, resgata a memória local e aborda temas de relevância cultural e histórica do nordeste brasileiro. Antônio Coutinho fez parte do contexto da produção sucroalcooleira do Estado, expandindo posteriormente a atividade econômica para outras localidades. Detentor de um olhar aguçado para gerir e empreender, foi exemplo para a família e usado como referência de personalidade da época em que viveu. Pai de sete filhos, avô de sete netos e seis bisnetos, Antônio faleceu em 2012, aos 82 anos, e deixou um legado de ensinamentos aos seus. Além de trazer ao conhecimento público o registro de cenários e costumes da época, bem como apresentar resumidamente a economia da região.

A obra é resultado de um trabalho de mais de quatro anos de apuração, pesquisa e escrita. Um material que revisita antepassados, heranças familiares e afetivas, resgata a memória local e reaviva a lembrança do patriarca da família Coutinho.

Sobre a autora

Mariana Araújo de Morais Coutinho Cavalcanti nasceu em Recife, em 1991. Apesar de ser pernambucana, viveu grande parte da vida no Rio Grande do Norte. Em passagem pela Paraíba, se dedicou ao estudo da língua portuguesa e da literatura, diplomando-se Linguista em 2013. Mesmo com paixão pela docência, a expressividade comunicativa sempre esteve evidente em sua trajetória – seja na fala ou na escrita. Assim, enveredou na área da comunicação social e concluiu o curso de Jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atua como assessora de imprensa, repórter e redatora.